Сегодня в потоковом сервисе Netflix вышли сразу все восемь эпизодов первого сезона сериала «Ведьмак». Продолжительность одной серии составляет примерно 60 минут. В основу сюжета легли события первых двух книг из цикла Анджея Сапковского. Сериал был продлен на второй сезон еще до премьеры.
Сюжет «Ведьмака» ориентирован в первую очередь на людей, которые знакомы со вселенной. По словам шоураннеров, они старались по максимуму в качестве первоисточника использовать книги. События первого сезона посвящены трем основным персонажам «Дикой охоты» — Геральту, Йеннифер и Цири. Их истории начинаются отдельно, но впоследствии они начинают медленно пересекаться.
Помимо основной сюжетной линии, Геральту в каждом эпизоде предстоит разобраться с монстром, приняв ведьмачий заказ. К примеру, в третьей серии ведьмаку нужно избавить деревню от стрыги — женщины, которая в результате проклятья превратилась в чудовище.
У Цири и Йеннифер более сложные и неторопливые сюжетные линии, чем у Геральта. Эти два персонажа озабочены больше политикой, чем магией или монстрами. Цири прямолинейна и своевольна, часто подвержена вспышкам гнева. Йеннифер сохраняет баланс характера между героиней из игры и её прототипом из книги.
Не стал бы рекомендовать сериал «Ведьмак» тем, кто не читал серию книг или не играл в «Дикую охоту». В адаптации от Netflix предполагается, что зритель обладает хотя бы мимолетным знакомством с исходным материалом. События сериала упоминает некоторые ключевые моменты «Ведьмака» такие, как сопряжение сфер, оставляя этот катаклизм без конкретики. С другой стороны, для фанатов игры сериал станет отличным времяпрепровождением.
Сюжет «Ведьмака» ориентирован в первую очередь на людей, которые знакомы со вселенной. По словам шоураннеров, они старались по максимуму в качестве первоисточника использовать книги. События первого сезона посвящены трем основным персонажам «Дикой охоты» — Геральту, Йеннифер и Цири. Их истории начинаются отдельно, но впоследствии они начинают медленно пересекаться.
Помимо основной сюжетной линии, Геральту в каждом эпизоде предстоит разобраться с монстром, приняв ведьмачий заказ. К примеру, в третьей серии ведьмаку нужно избавить деревню от стрыги — женщины, которая в результате проклятья превратилась в чудовище.
У Цири и Йеннифер более сложные и неторопливые сюжетные линии, чем у Геральта. Эти два персонажа озабочены больше политикой, чем магией или монстрами. Цири прямолинейна и своевольна, часто подвержена вспышкам гнева. Йеннифер сохраняет баланс характера между героиней из игры и её прототипом из книги.
Не стал бы рекомендовать сериал «Ведьмак» тем, кто не читал серию книг или не играл в «Дикую охоту». В адаптации от Netflix предполагается, что зритель обладает хотя бы мимолетным знакомством с исходным материалом. События сериала упоминает некоторые ключевые моменты «Ведьмака» такие, как сопряжение сфер, оставляя этот катаклизм без конкретики. С другой стороны, для фанатов игры сериал станет отличным времяпрепровождением.
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