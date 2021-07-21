«Ведьмак: Охотник на чудовищ» — это исследовательская игра с дополненной реальностью, в которой вам предстоит стать элитным охотником на монстров. По мере того как вы изучаете реальный мир вокруг вас, каждый шаг будет погружать вас все глубже в мрачное, ни на что не похожее фантастическое приключение. Выслеживайте монстров, изучайте их повадки и готовьтесь к битве. Выбирайте лучшее оружие и доспехи и варите мощные ведьмачьи зелья, чтобы иметь преимущество в сражении. По мере того как вы набираетесь опыта и сражаетесь с более опасными противниками, вам нужно будет улучшать свои навыки, снаряжение и тактику, чтобы стать знаменитым истребителем монстров.







Игра «Ведьмак: Охотник на чудовищ» была официально запущена в App Store и Google Play. Мы провели в этой виртуальной вселенной несколько дней и спешим поделиться впечатлениями.Разработкой игры занималась студия Spokko, которая является частью CD PROJEKT. Эта команда разработчиков специализируется на создании мобильных проектов.При первом входе в игру вам предложат создать персонажа и пройти обучающую миссию. Кастомизация не особо навязчивая: можно выбрать одного из четырех ведьмачек и такого же количества ведьмаков. После этого нужно придумать имя своему персонажу.В ходе игрового процесса есть выбор: охотиться на чудовищ, находя их рядом с помощью ведьмачьего чутья, или проходить сюжетную линию с квестами. Боёвка выглядит на первый взгляд ненавязчиво, но по мере прохождения, натыкаясь на сильных врагов, понимаешь, что нужно изучить все тонкости тактики.Просто «затыкать» очередного альгуля быстрыми и мощными атаками не получится. Чтобы одержать победу в поединке нужно во время блокировать удары монстра, а также использовать ведьмачьи символы, бомбы, эликсиры и масла.За поверженного чудовища конечно же предусматривается награда: трофей (если вы в первый раз наткнулись на монстра из определенного класса), опыт (он необходим для прокачки навыков ведьмака), а также различные материалы, которые могут быть полезны для алхимии. Последний итем используется для приготовления масел и эликсиров.На главном экране с картой в левом нижнем углу располагается кнопка с медальоном волка — она запускает ведьмачье чутье. Таким образом можно посмотреть примерное расположение чудовищ рядом с вами. Если применить эликсир «Сокол», чутье обострится и вы сможете увидеть еще больше монстров в доступном радиусе.Монстров в разделе ведьмачьего чутья можно сортировать по типу с помощью слайдера в верхней части экрана. Доступны следующие варианты сортировки: «Все», «Обычные», «Редкие» и «Легендарные». Эта функция будет необходима опытным ведьмакам для поиска соответствующей добычи.Помимо основной охоты и сюжетной линии в игре есть набор мини-квестов. Они выполняются ненавязчиво, а награда за них — внутриигровая валюта. Например, нужно изготовить три масла, применить их или создать две бомбы.По центру в нижней части экрана располагается кнопка основного меню, в котором спрятан доступ к настройкам, тренировка, информация об обновлениях, раздел персонажа, дневник с заданиями, бестиарий, рюкзак и умения.В «Ведьмак: Охотник на чудовищ» имеется социальная составляющая, которая поощряет игровой процесс между друзьями. Есть специальные посылки, к примеру для той же алхимии, которые предназначены для отправки другим ведьмакам их вашего списка друзей. Логика проста — чем больше друзей, тем больше посылок, а это означает больше полезных ингредиентов для изготовления полезных предметов.Список друзей можно найти в разделе «Персонаж», там для него отведена соответствующая вкладка. Кнопка «Добавить друзей» отвечает за приглашение знакомых для совместной игры. Отправьте другу свой ведьмачий ID из 12 цифр и он сможет добавить вас в свой список друзей, а вы после этого получите уведомление.Стоит отдельно отметить саундтрек. В звуковом сопровождении «Ведьмак: Охотник на чудовищ» прослеживаются знакомые нотки из основной трилогии. Такое решение еще больше погружают в знакомую атмосферу и вызывает нотки ностальгии о приключениях вместе с Геральтом.В качестве итогов хочется порекомендовать «Ведьмак: Охотник на чудовищ» всем фанатам игровой вселенной по книгам Анджея Сапковского. Это атмосферное сессионное приключение, которое может мотивировать немного разнообразить сидячий образ жизни. Пройти сюжетную линию, сидя дома, не получится. Квесты придется выполнять на открытом воздухе, а редких чудовищ нужно сначала выследить, а уже после этого победить и положить очередной трофей в свой рюкзак.