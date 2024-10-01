Часть пользователей сервисов «Яндекса» столкнулись с ошибочными списаниями — один и тот же платёж дублировался десятки или даже сотни раз, из-за чего с карт утекали огромные средства. Известно, что проблема возникла у «Яндекс Такси» и платёжного сервиса «Яндекс Пэй».



Одна из пользовательниц «Яндекс Такси» заплатил за поездку более 180 тысяч рублей, хотя сумма заказа была 572 рубля — по какой-то причине эти деньги списались с её счета 315 раз. Аналогичный случай произошёл у пользователя, который попытался оплатить покупку через «Сплит», то есть разделение платежей — из-за повторных списаний он потерял более 800 тысяч рублей.







По данным «Коммерсанта», эксперты оценивают ущерб от ошибок в платёжных инструментах «Яндекса» в 200-600 миллионов рублей. Сообщается, что компания уже устранила «технические причины дополнительных списаний» и сейчас постепенно возвращает пострадавшим деньги. Поскольку возврат осуществляется в ручном режиме, он может затянуться на несколько дней.





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