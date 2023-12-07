Сотовых операторов будут жёстко наказывать за чужой спам

Генпрокуратура и Роскомнадзор подготовили поправки к закону «О связи», предусматривающие очень строгие штрафные санкции для операторов связи. Их будут лишать лицензии из-за звонков от спамеров и мошенников.
Операторы обязаны самостоятельно выявлять телефонные номера, которыми пользуются злоумышленники, и блокировать их. Они подключены к общегосударственной системе, в которую добавляется информация о номерах, подлежащих блокировке. Если у какого-либо оператора борьба со спамом и мошенничеством окажется неэффективной, его лицензия будет аннулирована через суд по иску Генпрокуратуры или Роскомнадзора.
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Операторы считают эти меры избыточными и несправедливыми. «Предлагаемое регулирование представляется непрозрачным и избыточным, поскольку понятия „мошеннических вызовов“ в законодательстве по-прежнему нет, а за каждый выявленный случай подмены номера предусматривается крупный штраф», — говорят в Tele2. «Если оператор подключился к государственной системе, а она пропустила звонок, то почему оператора должны за это лишать лицензии?», — задаётся вопросом Дмитрий Галушко, глава Ассоциации малых операторов связи, которая объединяет более сотни компаний, оказывающих услуги связи. Сейчас за пропуск спамерских мошеннических вызовов операторам грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ (штраф — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей).