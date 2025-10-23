Сотрудник Apple сменил фамилию из-за сходства с Samsung

Сам Сунг, бывший работник одного из магазинов Apple в Канаде, сменил фамилию после того, как стал интернет-мемом из-за совпадения с названием компании Samsung. В 2012 году его визитная карточка продавца с именем Sam Sung «взорвала» Reddit, вызвав волну шуток о странном конкурентном противостоянии брендов.
«Я был напуган и просто хотел сохранить работу», — признался Сунг. Паранойя усилилась, когда на работе его попытался найти журналист, что заставило сотрудника притворяться другим человеком перед клиентами. В 2013 году Сунг покинул Apple и сменил сферу деятельности. Год спустя он выставил свои старые визитки и элементы униформы на благотворительный аукцион, сделав благое дело.
Решение сменить фамилию стало прямым следствием интернет-славы. Он не хотел оставаться в памяти людей как интернет-шутка и выбрал фамилию Струан в честь одного из любимых мест в Шотландии. И хотя мужчина теперь не жалеет о случившемся, он посоветовал бы самому себе в прошлом отнестись к ситуации с юмором и не переживать о работе.