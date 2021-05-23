Начиная с iOS 13, в iPhone появилась нативная возможность проверить остаточную емкость встроенного аккумулятора. Пользователи очень хорошо встретили это нововведение, так как раньше для этой цели приходилось пользоваться сторонними утилитами. Однако показатель «здоровья» аккумулятора может ввести в заблуждение тех, кто совсем не разбирается во внутреннем устройстве мобильных гаджетов. Например, 90% — это много или мало? А 70%? А 50%? Если судить о емкости аккумуляторов с бытовой точки зрения — сравнивая её, к примеру, со стаканом воды — то можно прийти к выводу, что когда емкость составит 0%, тогда её пора менять. Однако это неверно. Сама Apple утверждает, что аккумулятор считается «отжившим» при 80% остаточной емкости. Как же понять, когда нести своего подопечного в ремонт?
Сотрудник сервисного центра Fixed.one опубликовал пост в Facebook, в котором пояснил, что данных из раздела «Состояние аккумулятора» недостаточно, чтобы сделать вывод о необходимости его замены. Он дал несколько ориентиров для принятия решения о походе в сервис:
- Во-первых, аккумулятор должен быстро разряжаться на ваш взгляд; если емкость равняется 70-80%, но работа девайса вас устраивает, то нет повода для беспокойства;
- Во-вторых, смартфон может начать неожиданно перезагружаться — это первый признак того, что аккумулятор больше не в состоянии обеспечить процессор девайса достаточным питанием;
- В-третьих, если мысль о замене аккумулятора возникла в теплое время года, то мастера рекомендуют по возможности дождаться осени; так как низкие температуры требуют от батарейки девайса большей отдачи, то и менять её лучше ближе к зиме;
- В-четвертых, если собираетесь скоро продавать устройство — лучше не менять аккумулятор вовсе; на цене этот факт почти никак не отразится, при этом для большинства покупателей важнее получить смартфон, который еще не вскрывался, а поменять батарейку они потом могут и сами.
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