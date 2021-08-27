

Работники компании Apple создали профсоюз, который призван разоблачать дискриминацию и плохое отношение на рабочем месте и противостоять им. Об этом рассказали несколько зарубежных СМИ, в том числе The Verge.



Группа сформировалась после того, как несколько публичных заявлений с жалобами на плохое обращение от работников компании оставались без реакции со стороны Тима Кука. Изначально сообщество стартовало на Discord, однако теперь около 15 бывших и нынешних сотрудников Apple объединились и создали публичную веб-страницу под названием AppleToo. На ней, среди прочего, говорится:



«Apple слишком долго избегала внимания общественности. Правда заключается в том, что для многих сотрудников Apple — с реальностью, с которой сталкиваются наши черные, коренные жители и другие коллеги из меньшинств по расовому, гендерному и исторически маргинализированному признаку — культура секретности создает непрозрачную устрашающую стену».









Участники нового движения отмечают на своем сайте, что они неоднократно пытались решить свои проблемы с руководством, чтобы не выносить их на широкое обсуждение. Имелся ли в виду



Сейчас волонтеры AppleToo обращаются ко всем, кто работает или когда-либо работал в Apple, и призывают их поделиться своими историями, если они испытывали несправедливое или жестокое обращение в компании. В сообществе отмечают, что всего за один первый день после запуска сайта они получили более трехсот отзывов и историй пострадавших от произвола внутри Apple. Среди них — жалобы на проявления расизма, дискриминации половому признаку и сексуальные домогательства. Большинство сообщений было получено из США.



Примечательно, что email-адрес для обратной связи с AppleToo зарегистрирован на ProtonMail — это швейцарский почтовый сервис, который считается одним из самых безопасных в мире благодаря сквозному шифрованию. Похоже, что участники движения опасаются расследований и наказаний со стороны своего работодателя, поэтому используют анонимную почту.







Ashley M. Gjøvik (фото из её Twitter)



К слову об отношении руководства Apple к перечисленным обвинениям. Одна из сотрудниц компании по имени Эшли Джовик выступала открыто, рассказывая в Twitter о множестве внутренних проблем (в частности, о проявлениях сексизма), и о том, насколько сильна «культура сокрытия», принятая в компании. The Verge отмечает, что такая активность привела к тому, что Эшли была



Ранее, в мае 2021 года, недовольства со стороны коллектива Apple вызвал факт найма на работу бывшего менеджера по рекламе из Facebook, Гарсиа Мартинеса. В его автобиографии под названием «Обезьяны Хаоса» заметили предосудительные взгляды Гарсиа на женщин и темнокожих людей. Мартинеса Иными словами, некоторые из работников «яблочной» корпорации, похоже, испытывают на себе несправедливое обращение и проявления дискриминации по различным признакам, и намерены бороться с этим. Как отмечается в заявлении, Apple строго соблюдает политику тайны и максимальной секретности. Это становится, с одной стороны, прикрытием для злоупотреблений властью внутри компании, и с другой — помехой для выявления и пресечения таких эпизодов.Участники нового движения отмечают на своем сайте, что они неоднократно пытались решить свои проблемы с руководством, чтобы не выносить их на широкое обсуждение. Имелся ли в виду сам Тим Кук , который не пошел навстречу пострадавшим, или же до него добраться не смогли и пытались решить проблемы с начальниками отделов — не уточняется. Но одно можно понять совершенно точно: эти люди отчаялись и хотят скорейших изменений.Сейчас волонтеры AppleToo обращаются ко всем, кто работает или когда-либо работал в Apple, и призывают их поделиться своими историями, если они испытывали несправедливое или жестокое обращение в компании. В сообществе отмечают, что всего за один первый день после запуска сайта они получили более трехсот отзывов и историй пострадавших от произвола внутри Apple. Среди них — жалобы на проявления расизма, дискриминации половому признаку и сексуальные домогательства. Большинство сообщений было получено из США.Примечательно, что email-адрес для обратной связи с AppleToo зарегистрирован на ProtonMail — это швейцарский почтовый сервис, который считается одним из самых безопасных в мире благодаря сквозному шифрованию. Похоже, что участники движения опасаются расследований и наказаний со стороны своего работодателя, поэтому используют анонимную почту.Ashley M. Gjøvik (фото из её Twitter)К слову об отношении руководства Apple к перечисленным обвинениям. Одна из сотрудниц компании по имени Эшли Джовик выступала открыто, рассказывая в Twitter о множестве внутренних проблем (в частности, о проявлениях сексизма), и о том, насколько сильна «культура сокрытия», принятая в компании. The Verge отмечает, что такая активность привела к тому, что Эшли была отправлена работодателем в административный отпуск «до востребования».Ранее, в мае 2021 года, недовольства со стороны коллектива Apple вызвал факт найма на работу бывшего менеджера по рекламе из Facebook, Гарсиа Мартинеса. В его автобиографии под названием «Обезьяны Хаоса» заметили предосудительные взгляды Гарсиа на женщин и темнокожих людей. Мартинеса уволили спустя несколько часов





