Apple


Сотрудники компании Apple объявили о забастовке и призвали покупателей отказаться от приобретения «яблочных» девайсов. Об этом рассказали в российском агентстве «Лента.ру» со ссылкой на Twitter-аккаунт Apple Together.

Согласно источнику, коллектив Apple недоволен условиями труда, которые обеспечивает им компания. По их словам, Apple практически не предоставляет соцпакет: получить оплачиваемый больничный очень сложно, как и рассчитывать на психологическую помощь сотрудникам. Кроме того, многие жалуются на плохую рабочую обстановку — здесь вспоминаются забастовки «яблочного» коллектива в начале 2021 года, когда сотрудники жаловались на плохое обращение со стороны руководства и полное отсутствие реакции на претензии.

Ранее недовольные сотрудники создали веб-сайт, на котором они собирают все подробности и случаи непорядочного обращения со своими коллегами. В частности, бастующие обращают внимание на проявления расизма, дискриминации и превышения полномочий на рабочих местах. Кроме того, недовольный коллектив даже направлял открытые письма к Apple — после очередной публичной жалобы была отправлена «в бессрочный отпуск» одна из активисток движения.

Очевидно, что призыв не покупать iPhone и Mac не связан с самими устройствами — их безопасностью или качеством. Скорее, бастующие просят отказаться от покупки в знак солидарности с ними — сотрудники компании надеются, что это поможет им быть замеченными руководством Apple. Кстати, а почему ничего не сказали об iPad? 



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Источник:

LENTA.RU LENTA.RU

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