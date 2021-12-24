Сотрудники компании Apple объявили о забастовке и призвали покупателей отказаться от приобретения «яблочных» девайсов. Об этом рассказали в российском агентстве «Лента.ру» со ссылкой на Twitter-аккаунт Apple Together.
Согласно источнику, коллектив Apple недоволен условиями труда, которые обеспечивает им компания. По их словам, Apple практически не предоставляет соцпакет: получить оплачиваемый больничный очень сложно, как и рассчитывать на психологическую помощь сотрудникам. Кроме того, многие жалуются на плохую рабочую обстановку — здесь вспоминаются забастовки «яблочного» коллектива в начале 2021 года, когда сотрудники жаловались на плохое обращение со стороны руководства и полное отсутствие реакции на претензии.
Ранее недовольные сотрудники создали веб-сайт, на котором они собирают все подробности и случаи непорядочного обращения со своими коллегами. В частности, бастующие обращают внимание на проявления расизма, дискриминации и превышения полномочий на рабочих местах. Кроме того, недовольный коллектив даже направлял открытые письма к Apple — после очередной публичной жалобы была отправлена «в бессрочный отпуск» одна из активисток движения.
Очевидно, что призыв не покупать iPhone и Mac не связан с самими устройствами — их безопасностью или качеством. Скорее, бастующие просят отказаться от покупки в знак солидарности с ними — сотрудники компании надеются, что это поможет им быть замеченными руководством Apple. Кстати, а почему ничего не сказали об iPad?
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Как будто в России нет места для лучшего будущего.
Если есть возможность-пусть борются, но айфончик и айпад я всё равно прикуплю!
Самое низшее звено как правило сидит в глубокой ж...е, среднее ещё.так сяк, руководители проектов уже так нормально лучше, ну а руководство которое стоит над ними в шоколаде.
Насчёт никто не держит, вы сильно ошибаетесь. Держит и ещё как и даже за все места, потому что вся жизнь в долг, ипотеки, кредиты , залоги. Попробуй уйди, чуть затянул с выплатами сразу на улицу выселят ( ну может не сразу , месяцев 4-6 можно потянуть) . Легко рассуждать живя в своих квартирах и не задумываясь о том где ты завтра будешь жить.