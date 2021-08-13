

Некоторое количество сотрудников Apple выразили тревогу и озабоченность относительно новых функций по защите несовершеннолетних (CSAM). Об этом рассказал ресурс 9to5Mac со ссылкой на внутренние анонимные источники.



Согласно полученной информации, некоторое число сотрудников Apple (точное количество не называется) высказались о SCAM с тревогой и озабоченностью. Часть «эппловцев» практически уверена, что эти функции могут быть использованы авторитарным правительством для противоправных действий. А другие работники обеспокоены количеством «срабатываний» системы — уведомлений от неё за неделю работы CSAM уже пришло более 800.



«Сотрудники Apple наводнили внутренний канал Apple Slack более чем 800 сообщениями о плане, объявленном неделю назад, сообщили сотрудники, которые попросили не называть их имени. Многие выразили опасения, что эта функция может быть использована репрессивными правительствами, стремящимися найти другие материалы для цензуры или арестов»





Apple начала широко применять Slack для общения между своими сотрудниками с началом пандемии и удаленной работы. Такое нововведение обнаружило побочный эффект — теперь утечки разговоров из Slack стали неизбежны. Например, именно оттуда СМИ узнали Несколько обеспокоенных сотрудников создали в корпоративном инструменте для общения Slack отдельную ветку на тему CSAM, однако некоторые из них впоследствии посчитали, что это не то место, где можно критиковать новую функцию Apple начала широко применять Slack для общения между своими сотрудниками с началом пандемии и удаленной работы. Такое нововведение обнаружило побочный эффект — теперь утечки разговоров из Slack стали неизбежны. Например, именно оттуда СМИ узнали о внутренних недовольствах бунте против графика работы , который навязывала Apple.





