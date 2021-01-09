Основатель Telegram Павел Дуров разместил новый пост, достойный внимания. Он заподозрил, что Марк Цукерберг пристально интересуется причинами популярности его мессенджера.
Дуров раскрыл секрет, который позволил ему сделать Telegram популярным: «уважайте своих пользователей», написал он.
Дуров отметил, что с недавним обновлением политики конфиденциальности пользователи принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp должны предоставить согласие на передачу приватных данных информационным системам Facebook.
Дуров также подозревает Facebook в нечестной конкурентной борьбе. По его словам, проплаченные боты распространяют ложную информацию, восхваляя WhatsApp и ругая Telegram. Дуров пишет, что в 2019 году Facebook потратил на рекламные цели около 10 миллиардов долларов и часть этих средств, по его мнению, ушла на работу ботов, в том числе связанную с редактированием статей о WhatsApp и Telegram в Wikipedia.
Боты продвигают несколько идей, которые, по словам Дурова, являются мифами:
- Исходный код Telegram закрыт
- Telegram разрабатывается в России и работает на российских серверах
- Telegram не шифрует переписку
Дуров уверяет, что исходный код Telegram открыт с запуска проекта в 2013 году и любой желающий может просмотреть исходники сборок мессенджера для любых поддерживаемых платформ. Технологии и API для шифровки данных были изучены ИБ-специалистами со всего мира, ни у кого не возникло оснований утверждать, что переписка в Telegram не защищена и может быть перехвачена и расшифрована. В WhatsApp применяется шифрование, одобренное властями США, оно содержит бэкдоры и уязвимости. Telegram не использует серверы в России, и вообще был заблокирован в нашей стране с 2018 по 2020 годы, а также находится под блокировкой в странах с авторитарными режимами.
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кукушка топит петуха, за то , что топит он кукушку....