Компания Microsoft была одной из первых, кто отправил своих сотрудников на удалённую работу. И она может быть одной из последних, кто попросит их вернуться на свои рабочие места.
По данным Business Insider, руководство Microsoft оповестило подчинённых о том, что режим карантина продлится ещё долго — как минимум до октября 2020 года. Всё это время сотрудники компании продолжат работать из дома. Исключение составят те, кто в силу специфики своей работы должен присутствовать в офисе или лабораториях.
Даже по окончании карантина сотрудникам Microsoft будет предложено остаться на домашней работе, если они сочтут, что так им будет удобнее и при этом не пострадает продуктивность труда. Не исключено, что этому примеру последуют и другие высокотехнологичные компании в США.
Главная штаб-квартира Microsoft расположена в Сиэттле, штат Нью-Йорк. Власти штата ввели режим карантина по меньшей мере до конца мая. После того, как карантин будет ослаблен, часть сотрудников Microsoft сможет вернуться к нормальному режиму работы в офисах.
США лидирует по числу заражённых коронавирусом COVID-19. К 6 мая в этой стране заразилось более 1,2 миллиона человек, из них более 72 тысяч умерли, а около 200 тысяч выздоровели.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия