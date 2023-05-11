Сотрудница ПВЗ Wildberries рассказала, из-за чего её бесят клиенты. Претензии максимально странные





Телеграм-канал «Кухня ритейла» опубликовал отзыв сотрудницы ПВЗ Wildberries о её работе. Девушка рассказала, что большинство клиентов «добрые, вежливые и понимающие», но есть «половник дёгтя» — люди, от которых на сотрудников ПВЗ «льётся говно», и которые почему-то не согласны подчиняться постоянно меняющимся правилам Wildberries.



Сотрудницу ПВЗ в основном раздражают клиенты, которые не понимают, в каких случаях нельзя проверять товары при получении, а в каких они обязаны это делать. Недавно Wildberries изменил правила на этот счёт, о чём были осведомлены работники пунктов выдачи, а те, соответственно, начали требовать соблюдения внутреннего распорядка от покупателей.



Если вкратце, то покупателям запрещается проверять качество (и даже наличие) товара в запечатанной заводской упаковке. Такой товар нужно сначала выкупить и только потом его разрешается вскрывать. Отказаться от такого товара после вскрытия можно только через заявку в личном кабинете Wildberries (а её могут отклонить).







И напротив, сотрудники пунктов выдачи требуют от покупателей до примерки вскрывать упаковки и коробки с одеждой и обувью под видеозапись с камеры наблюдения. Если будет неправильное вложение (не тот товар, неправильный размер, неподходящий цвет), вернуть вещь тут же можно только в том случае, когда камера зафиксировала, что находилось в упаковке. Это сделано для того, чтобы избежать подмены, ведь некоторые товары забирают новую или оригинальную вещь, а потом отказываются от покупки, отдавая в ПВЗ поношенную или поддельную.



Сотрудница ПВЗ приводит в пример девушку, которая захотела проверить на брак запечатанную книгу:





Одна девушка с таким запросом довела меня просто до исступления. Она хотела проверить книгу на брак (!). Причем, брак именно внутри, на страницах. Не знаю, что она хотела там найти, но книги товар невозвратный, да ещё и в пленке. Когда я попыталась доказать, что открывать нельзя и она сможет вернуть товар по браку, она заявила, что пленка является только СКЛАДСКОЙ упаковкой (именно капсом, потому что общалась она исключительно криком), а заводская упаковке в книге — это суперобложка.