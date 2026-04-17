Соцсеть «ВКонтакте» стала официальным партнёром создателей Honkai: Star Rail

Социальная сеть «ВКонтакте» и компания HoYoverse, создатель игры Honkai: Star Rail, объявили о партнёрстве. Сотрудничество началось в 2024 году на «Фандом Фесте ВКонтакте», где разработчики впервые представили свою игру российским фанатам. С тех пор фестиваль остаётся единственным событием, на которое команда Honkai: Star Rail возвращается ежегодно. Теперь партнёрство перешло на постоянную основу, объединяя онлайн- и офлайн-активности вокруг популярной пошаговой RPG.

За три года сотрудничества «ВКонтакте» и HoYoverse запустили три приложения, приуроченных к игровым событиям, и выпустили стикерпаки с персонажами Honkai: Star Rail. Также были проведены розыгрыши внутриигровых промокодов, конкурс косплея по играм вселенной HoYoverse и выпущен эксклюзивный мерч в кобрендинге с «Фандом Фестом ВКонтакте». В рамках подготовки к официальному партнёрству стороны подготовили новые активности для поклонников игры.В честь третьей годовщины Honkai: Star Rail, которая отмечается 26 апреля 2026 года, в Санкт-Петербурге будет организована специальная тематическая зона. Она откроется 23 апреля и будет работать до 17 мая в пространстве лофт-проекта «Этажи». Гости смогут сделать печатные фотографии по мотивам RPG, а также получить промокод на билеты на «Фандом Фест ВКонтакте» по специальной цене.Все онлайн-активности, связанные с празднованием годовщины, будут сосредоточены в официальном сообществе Honkai: Star Rail «ВКонтакте». Пользователи смогут участвовать в конкурсах и розыгрышах призов от создателей игры и «Фандом Феста ВКонтакте». В 2025 году фестиваль собрал в Москве 15 тысяч гостей, объединив фанатов поп-культуры, аниме, косплея и настольных игр.Honkai: Star Rail — пошаговая RPG с элементами аниме и научной фантастики, выпущенная 26 апреля 2023 года. Игра доступна на PC, iOS, Android, а также в Epic Games Store и на PS5. К 2026 году аудитория проекта превысила 150 миллионов загрузок по всему миру. В 2023 году игра получила награды «Игра года для iPhone» от Apple App Store и «Лучшая мобильная игра» на The Game Awards.«Фандом Фест ВКонтакте» — ежегодный фестиваль, объединяющий на одной площадке фанатов поп-культуры, аниме и книг, косплееров, геймеров и любителей настольных игр. Мероприятие проводится при поддержке социальной сети и привлекает тысячи посетителей из разных регионов России. В 2026 году фестиваль пройдёт в нескольких городах, включая Санкт-Петербург, где и будут сосредоточены основные активности, посвящённые третьей годовщине Honkai: Star Rail.