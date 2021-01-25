



Совет Федерации разрабатывает нормы, которые позволят штрафовать иностранных интернета-гигантов, вроде Facebook и YouTube, за блокировку пользователей. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.



Пушков отметил, что на минувших выходных в Facebook был заблокирован аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за перепалку в публикации бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. Блокировка длилась сутки.



«Узурпация компаниями-гигантами интернет-пространства уже происходит в том числе для провоцирования политических кризисов», — сказал Пушков. Он также заявил, что интернет-гиганты «встали на путь широкой цензуры и произвольной и незаконной блокировки альтернативных платформ», а проблема, по его мнению, заключается в том, что такие решения принимаются «по воле руководителей компаний, а не в согласии с нормами закона». Он также напомнил, что в Европе и США власти не церемонятся с крупными интернет-компаниями и за малейшие нарушения штрафуют их на десятки, а то и сотни миллионов долларов.



После принятия новой нормы в России Совет Федерации собирается разработать международной конвенции по противодействию вседозволенности глобальных интернет-компаний. Сенаторы уверены, что этот документ найдёт поддержку у властей других стран.







