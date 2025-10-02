«Советы» 2ГИС подскажут где поесть и куда сходить

Снимок экрана 2025-10-02 122046.png

Новый раздел рекомендаций поможет найти интересные места всего одним кликом.

Чтобы открыть ленту рекомендаций, достаточно нажать на «Советы» на главном экране, а затем перелистывать предложенные карточки свайпами. Все локации и активности подбираются индивидуально на основе интересов, лайков, истории поиска и вкусов пользователей с похожим профилем. В подборках есть все самое главное, чтобы оценить место: фото или видео интерьеров, меню, средний чек, расстояние, рейтинги и отзывы друзей.

Снимок экрана 2025-10-02 122034.png

Понравившиеся места можно лайкать — они добавятся в отдельную подборку. А если что-то не понравилось — можно смело ставить дизлайк и переходить к следующей рекомендации.

Кнопка с советами уже доступна на главном экране 2ГИС в актуальной версии приложения для iOS и Android. Пока новая функция доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В дальнейшем список городов расширится.
Рекомендации

