Производители электроники должны будут обеспечить возможность удаления предустановленного российского софта. Уточнение было внесено после скандала с Samsung и «Яндексом».
Согласно новому закону, на всех смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV, которые официально продаются в России, должны быть предустановлены отечественные приложения. Список софта довольно длинный, в нём, помимо прочего, присутствует «Мир Pay», ICQ, «Госуслуги», «Одноклассники», а также приложения «Яндекса». Норматив должен был начать выполняться с 1 апреля 2021 года для устройств, произведенных не ранее 1 января 2021. Теперь «Министерство цифрового развития» внесло уточнения. Производителям нельзя делать отечественные приложения неудаляемыми, иначе, по мнению властей, принцип честной конкуренции не будет соблюден. Поправки привнесли и новую мысль — теперь разработчики предустановленного софта смогут договариваться с производителями техники, которые за отдельную плату смогут устанавливать их сервисы «на более благоприятных условиях», чем нативный софт бренда. Возможно, имеется в виду настройка приложений «по умолчанию», например, браузера, мессенджера или поисковой системы.
Законопроект с поправками был опубликован на сайте госструктур 19 апреля, однако 23-го его удалили — «Минцифры» сообщило, что документ отправлен на доработку и согласование с ФАС. Причиной таких действий послужила критика поправок со стороны экспертов, а также нюансы, оставшиеся неразъясненными.
Ранее Samsung начал распространять системное обновление ПО, которое добавляло на фирменные смартфоны неудаляемые приложения «Яндекса». Компания объяснила это тем, что ей проще выполнить новый закон именно таким образом. В сторону «Яндекса» вылился шквал подозрений и недовольств пользователей сети, после чего поисковик сообщил, что никаких договоров с Samsung он не заключал, и всё это результат недопонимания. Apple со своей стороны уже начала исполнять требования российских властей — при активации нового или очищенного iPhone или iPad появляется новое окно с предложением скачать российские приложения из списка. Загружать софт необязательно — можно перейти в AppStore из всплывающего окна, после чего просто его закрыть.
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