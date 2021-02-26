Калифорнийский университет в Сан-Диего обнаружил новый способ адаптировать литий-металлические аккумуляторы к нормальной работе при сверхнизких температурах.Целью исследования было найти такое сочетание компонентов аккумулятора, при котором он сумел бы и разряжаться, и заряжаться в очень холодном месте. В результате была создана батарея, которую можно многократно перезаряжать при температуре -60 градусов Цельсия. В ходе испытаний такой аккумулятор, пройдя 50 циклов при -40 градусах, сохранил 84% емкости, а при -60 градусах — 76%. Таких показателей инженеры достигли впервые.Сотрудники университета опытным путём обнаружили, что электролит должен удерживать в себе ионы металла слабее, чем обычно — легче принимать их, и легче отдавать. В таком случае аккумулятор сохраняет способность нормально функционировать в морозы. В случае с обычными батареями инженерам едва удавалось достичь всего двух циклов — аккумулятор не мог заряжаться без подогрева и быстро выходил из строя.Исследователи назвали созданную батарею «первым перезаряжаемым аккумулятором, который может обеспечить полноценную и стабильную работу при -60». Изобретение практически готово к потоковому производству и в перспективе очень упросит работу людям, трудящимся на большой глубине, в вечной мерзлоте и в космосе.