Создан дальнобойный Wi-Fi — берёт даже через 16 км

Компания Morse Micro продемонстрировала передачу данных через беспроводное соединение на дальности около 16 километров. Она задействовала стандарт Wi-Fi HaLow (802.11ah), который в перспективе может найти широкое применение.
Интернет тестировали на неровной местности в Джошуа-Три (национальный парк в Калифорнии, США), поэтому передаче данных немного мешали подъёмы, низины и валуны. Мощность сигнала, получаемого от передатчика, падает с увеличением расстояния, и на расстоянии 15,9 км она снизилась до -94 дБм, при этом скорость обмена пакетами всё ещё находилась на приемлемом уровне — более 2 Мбит/с на скачивание и около 1,5 Мбит/с на отдачу.
Технология HaLow не пригодится в домашнем интернете, но вполне может использоваться для организации доступа к сети в тех местах, где нет сотовой связи и проводного соединения (например, загородные посёлки). Достаточно всего одного роутера, который может раздавать интернет на десятки домов, находящихся в нескольких километрах от него. При использовании ретрансляторов Wi-Fi можно увеличить дальность ещё сильнее, а также раздавать интернет на местности, где есть большие холмы и горы.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым