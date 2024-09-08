Создан iPhone за 6 миллионов рублей. Он круче оригинала во всем и тянет Cyberpunk 2077 на максималках

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А еще его дисплей поддерживает разрешение 8K, а камера в тысячу раз круче iPhone 15 Pro. Но есть нюанс.Смартфон просто огромен. Его высота составляет около двух метров, а вес достигает 200 кг. Ходить с таким не самое комфортное занятие, но ютуберы Мэтью Перкинс и Арун Майни даже не стремились к этому. Главная идея — создать устройство, которое превзойдет любой из когда-либо выпущенных iPhone и установить мировой рекорд.Для этого авторы прокачали возможности съемки, поставив две камеры: Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4. Так они смогли поднять планку до разрешения 8K и семикратного оптического зума.В качестве дисплея 88-дюймовый OLED-телевизор от LG. Его обклеили сенсорным слоем. Этот процесс оказался одним из сложнейших. Блогеры даже «запороли» один из телевизоров, поскольку специальный клей попал на контакты матрицы.Начинка у гиганта также монструозная. Если самый мощный на данный момент iPhone работает на 8 ГБ оперативной памяти, то этот гаджет может похвастаться более солидным запасом — 128 ГБ ОЗУ. Туда же добавили выделенную видеокарту AMD 6950XT, SSD-диск на 4 ТБ, а крошечный мобильный чип заменили на 24-ядерный intel Core i9.Само собой ни о какой интеграции с iOS речи быть не может, зато есть возможность «накатить» сразу две ОС: Android и Windows. К слову, на второй «операционке» парни легко запустили Cyberpunk 2077 на максимальных настройках.На все про все Мэтью Перкинс и Арун Майни потратили около $70 тыс (~6,3 млн руб), а после подтверждения комиссии попали в книгу рекордов Гиннеса, как создатели самой большой копии iPhone 15 Pro.