Создан нейросетевой фотоаппарат без матрицы и объектива. Это какой-то сюр

Фото: bjoernkarmann
В сети завирусилось видео, на котором необычный фотоаппарат без линз снимает с помощью нейросети. Девайс получил название Paragraphica.
«Камеру будущего» создал инженер из Амстердама. Фотоаппарат не имеет привычных нам элементов, вроде фотоматрицы и объектива с линзами. Вместо них на передней части размещен большой «паук», а на верхней части аппарата — три ручки-крутилки для настройки результата.
Фото: bjoernkarmann
Фото: bjoernkarmann
Работает это следующим образом. В момент снимка камера собирает максимум информации о месте съемки через открытые API — адрес, погода, время суток, объекты поблизости. Далее девайс создает текстовое описание, так называемый «промт» — он детально описывает всё, что видит пользовватель. После этого нейросеть генерирует изображение по этому «промту» и получается снимок.
В основе необычного «фотика» лежит компьютер Raspberry Pi 4, а корпус напечатан на 3D-принтере. «Снимок» генерируется с помощью нейросети Stable Diffusion. Любой желающий может попробовать технологию онлайн.
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