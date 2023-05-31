Создан нейросетевой фотоаппарат без матрицы и объектива. Это какой-то сюр

Олег

Параграфика
Фото: bjoernkarmann


В сети завирусилось видео, на котором необычный фотоаппарат без линз снимает с помощью нейросети. Девайс получил название Paragraphica.

«Камеру будущего» создал инженер из Амстердама. Фотоаппарат не имеет привычных нам элементов, вроде фотоматрицы и объектива с линзами. Вместо них на передней части размещен большой «паук», а на верхней части аппарата — три ручки-крутилки для настройки результата. 

Фото: bjoernkarmann
Фото: bjoernkarmann

Фото: bjoernkarmann
Фото: bjoernkarmann

Работает это следующим образом. В момент снимка камера собирает максимум информации о месте съемки через открытые API — адрес, погода, время суток, объекты поблизости. Далее девайс создает текстовое описание, так называемый «промт» — он детально описывает всё, что видит пользовватель. После этого нейросеть генерирует изображение по этому «промту» и получается снимок. 



В основе необычного «фотика» лежит компьютер Raspberry Pi 4, а корпус напечатан на 3D-принтере. «Снимок» генерируется с помощью нейросети Stable Diffusion. Любой желающий может попробовать технологию онлайн.

Ранее мы рассказали, как нейросеть научилась помогать котикам не болеть. 

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Комментарии

+58
Oleg Nekrylov
Кто-нибудь догадается таким образом визуализировать содержимое книг?
2 часа назад в 10:48
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