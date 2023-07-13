Создана бумага из грибов, которая защитит ваш дом от пожара

Фото: RMIT



Ученые научились делать огнезащитный материал из грибов. Об этом пишет New Atlas.



Согласно источнику, речь идет о мицелии, то есть корневой системе грибов. С помощью химических манипуляций ученые из Мельбурна (Австралия) создали новый материал, который не горит. В перспективе его можно использовать для отделки и изоляции зданий.





«Грибы обычно встречаются в композитной форме, смешанной с остаточным исходным материалом, но мы нашли способ выращивать чистые листы мицелия, которые можно наслаивать и использовать для различных целей — от плоских панелей для строительной промышленности до кожаного материала для индустрии моды», — эксперт-биотехнолог из Школы естественных наук RMIT.



С помощью биоинженерии ученые смогли сделать структуру мицелия однородной и тонкой, как бумага. Когда этот материал подвергается воздействию огня или просто высоких температур, он обугливается, но не воспламеняется. Образовавшийся слой угля защищает поверхность от дальнейшего поджога. Такой мицелий можно использовать как нетоксичный буферный слой для защиты зданий — он безопасен для природы и человека, а также очень устойчив к физическим воздействиям.



В качестве промежуточной цели команда инженеров сейчас трудится над противопожарными матами, которые могут снизить интенсивность бытового возгорания в помещении.