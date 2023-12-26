Создана «электронная почва» — меньше мороки, больше урожая

Артем
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Электропроводящий субстрат eSoil работает по принципу гидропонного выращивания. Ему не требуется естественная почва, а процесс взращивания побегов ячменя ускорился в два раза всего за две недели.

Таких результатов добились в Линчёпингском университете Швеции. Главным элементом системы стал электронный субстрат для культивирования, который назвали eSoil. Для его получения ученые совместили биологический и проводящий полимеры. К заменителю почвы «цепляются» корни растений, по принципу гидропонного выращивания, и получают нужное количество влаги и питательных веществ. 

В ходе эксперимента исследователи буквально подключили электричество к корневой системе ячменя в качестве дополнительной стимуляции. По завершению 15 дней, результаты показали, что растения развились на 50% быстрее, чем при стандартных условиях гидропонного выращивания.

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«Таким образом, мы можем добиться того, чтобы саженцы росли быстрее с меньшим количеством ресурсов. Мы пока не знаем, как это работает на самом деле и какие биологические механизмы задействованы, но мы обнаружили, что проростки перерабатывают азот более эффективно в условиях электрической стимуляция», — говорит Элени Ставриниду (Eleni Stavrinidou), доцент лаборатории органической электроники и руководитель группы «Электронные растения» (Electronic Plants).

В предыдущих исследованиях для стимуляции корней ученые были вынуждены пускать более высокие электрические разряды. Преимущество «электронного грунта» — низкое энергопотребление и устойчивость перед высоким напряжением. Элени Ставриниду считает, что проделанная работа откроет путь для новых исследовательских областей гидропонного культивирования и повысит эффективность выращивания различных агрокультур в городских условиях.
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Источник:
Eurekalert
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Комментарии

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Сначала котлеты из опарышей со сверчками, теперь электрогрядка… Главное, чтоб им не рассказывали про африканские котлеты из комаров…🤣🤣🤣
6 минут назад
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