Создана идеальная сборка Windows 11 — не занимает места и ставится куда угодно

Александр


Разработчики tiny11 выпустили обновлённую версию этой утилиты. С её помощью можно создавать кастомизированную сборку Windows 11, из которой вырезаны все лишние элементы и убраны обязательные требования к компьютеру.

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Обновлённая утилита называется tiny11 core builder. Она самостоятельно убирает телеметрию (то есть, слежку за пользователем), в десятки раз уменьшает размер инсталлятора, а установленная с её помощью ОС и занимает намного меньше места. Потребление оперативной памяти и ресурсов процессора тоже снижается.

Как показал эксперимент, с помощью tiny11 core builder можно уменьшить размер инсталлятора всего до сотни мегабайт, а  после установки Windows 11 занимает всего около двух гигабайт, что примерно в четыре раза меньше, чем обычно. Нужно понимать, что эта утилита не взламывает операционную систему, и её по-прежнему необходимо активировать лицензионным ключом.

Обновлённая версия tiny11 core builder позволяет ставить Windows 11 (включая новейший апдейт 22H2) на слабые и старые компьютеры, которые формально не совместимы с этой ОС. Можно не бояться, что эта утилита встроит в систему какие-либо жучки, поскольку её исходный код открыт и опубликован на GitHub.
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Комментарии

+64
Keks08
Там 18.1.1 вышла
49 минут назад
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Олег Воронин
+2358
Олег Воронин
На калькулятор и тест на беременность поставится?
41 минуту назад
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