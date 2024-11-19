Создана идеальная сборка Windows 11 — не занимает места и ставится куда угодно

Разработчики tiny11 выпустили обновлённую версию этой утилиты. С её помощью можно создавать кастомизированную сборку Windows 11, из которой вырезаны все лишние элементы и убраны обязательные требования к компьютеру.
Как показал эксперимент, с помощью tiny11 core builder можно уменьшить размер инсталлятора всего до сотни мегабайт, а после установки Windows 11 занимает всего около двух гигабайт, что примерно в четыре раза меньше, чем обычно. Нужно понимать, что эта утилита не взламывает операционную систему, и её по-прежнему необходимо активировать лицензионным ключом.
Обновлённая версия tiny11 core builder позволяет ставить Windows 11 (включая новейший апдейт 22H2) на слабые и старые компьютеры, которые формально не совместимы с этой ОС. Можно не бояться, что эта утилита встроит в систему какие-либо жучки, поскольку её исходный код открыт и опубликован на GitHub.