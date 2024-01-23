Создана модификация Windows 11, занимающая всего 100 МБ

Разработчик NTDEV создал «текстовую» сборку Windows 11. Она называется NT-DOS, занимает менее 100 мегабайт, лишена графического интерфейса и работает только с командной строкой, поэтому сильно ограничена по своим возможностям.
NT-DOS содержит лишь некоторые компоненты Windows 11, но их достаточно для выполнения определённых задач, причём программы могут работать одновременно в режиме многозадачности. Подобная ОС вполне пригодилась бы для компьютеров, работающих в качестве серверов, которым не нужен графический интерфейс, но важны стабильность и максимальное использование аппаратных ресурсов.
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У NTDEV большой опыт в препарировании Windows, именно этот разработчик создал Tiny11 — миниатюрную сборку Windows 11, из которой вырезаны многие элементы. Её можно установить даже на те компьютеры, которые формально не совместимы с этой ОС из-за слабых характеристик (например, небольшого объёма памяти). К сожалению, NTDEV не собирается выкладывать NT-DOS в открытый доступ, поскольку, по его словам, этот проект слишком экспериментальный, и создан лишь для того, чтобы продемонстрировать, что с Windows 11 можно работать даже таким необычным способом.