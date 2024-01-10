Создана нейросеть, которая предсказывает будущее человека и знает, когда он умрёт

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Датские учёные создали компьютерный алгоритм Life2vec, который был положен в основу нейросети, способной предсказать жизненный путь человека и уберечь его от преждевременной смерти. Как показали исследования, он значительно превосходит другие прогнозные модели.
Исследование возглавляет Суне Леманн из Технического университета Дании. В недавнем интервью журналу Nature Computational Science он заявил, что есть большие сходства между текстом и жизнью человека, ведь почти все события можно описать словами. Если найти закономерности в судьбах разных людей, то на основании прошедшего опыта можно предсказывать будущее.
Создатели нейросети считают, что жизнь это последовательность событий, и произошедшее оказывает влияние на то, что произойдёт в будущем. Их алгоритм был обучен на истории жизни примерно шести миллионов датчан, в том числе ныне живущих. Они взяли из государственного архива всеобъемлющие сведения о людях: даты рождения, места проживания и работы, увлечения, заболевания, зарплата и многое другое. Нейросеть проанализировала эти данные в поисках взаимосвязей и научилась предсказывать определённые события. К примеру, учёные составили выборку из ста тысяч граждан в возрасте от 35 до 65 лет, половина из которых были живы, после чего предложили Life2vec угадать, кто из них умер, а кто ещё нет. Нейросеть дала правильные ответы в 79% случаев, и этот показатель оказался на 11% лучше других прогнозных моделей.
Исследователи отмечают, что их разработка способна с высокой точностью предсказать приблизительную дату смерти человека, но они не станут обучать её этой возможности, чтобы ею не стали пользоваться страховщики. Алгоритмы Life2vec держатся в секрете, а саму нейросеть предполагается использовать только в обучающих и научных целях, без какой-либо коммерции.
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