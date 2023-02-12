Появилась нейросеть, которая создаёт потрясающие видео

Александр


Компания Runway представила модификацию нейросети Stable Diffusion с поддержкой языковой модели Gen-1. Предназначение новой нейронки — создание видеороликов или обработка существующих видео.

Нейросеть Gen-1 может работать в нескольких режимах:

  1. Stylization: изменение отснятого видео заменой реально существующих объектов сгенерированными
  2. Storymode: превращение макетов в анимированные рендеры
  3. Mask: выделение объекта на видео и замена его модифицированным объектом по текстовому описанию
  4. Render: превращение простейших рендеров в реалистичные объекты
  5. Customization: кастомизация исходного видео с помощью статичных заготовков в выбранном визуальном стиле

Звучит запутанно и непонятно? В демонстрационном видео наглядно показаны примеры использования всех режимов:



Gen-1 может найти применение в различных сферах. С помощью этой нейросети можно создавать мультипликационные фильмы, короткие ролики для соцсетей, рекламные или обучающие видео и многое другое. Самое замечательное — то, что для создания суперэффектного видео не требуются какие-либо познания, навыки и опыт.
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Комментарии

toZen
+517
toZen
Ждём жалоб от мультипликаторов))
2 часа назад в 12:29
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