Появилась нейросеть, которая создаёт потрясающие видео

Stylization: изменение отснятого видео заменой реально существующих объектов сгенерированными Storymode: превращение макетов в анимированные рендеры Mask: выделение объекта на видео и замена его модифицированным объектом по текстовому описанию Render: превращение простейших рендеров в реалистичные объекты Customization: кастомизация исходного видео с помощью статичных заготовков в выбранном визуальном стиле

Компания Runway представила модификацию нейросети Stable Diffusion с поддержкой языковой модели Gen-1. Предназначение новой нейронки — создание видеороликов или обработка существующих видео.Нейросеть Gen-1 может работать в нескольких режимах:Звучит запутанно и непонятно? В демонстрационном видео наглядно показаны примеры использования всех режимов:Gen-1 может найти применение в различных сферах. С помощью этой нейросети можно создавать мультипликационные фильмы, короткие ролики для соцсетей, рекламные или обучающие видео и многое другое. Самое замечательное — то, что для создания суперэффектного видео не требуются какие-либо познания, навыки и опыт.