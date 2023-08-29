Создана технология, улучшающая звук телевизора с помощью беспроводных колонок

Александр



Компания Dolby накануне выставки IFA 2023 анонсировала технологию Atmos FlexConnect. Благодаря ей, можно «прокачать» звук телевизора, добавив ему пространственности.

Atmos FlexConnect позволяет задействовать вместе с динамиками телевизора беспроводные колонки для получения эффекта объёмного звучания. Можно использовать одну или две колонки в качестве тыловых, центральный канал при этом не задействован.

Поддержка Atmos FlexConnect будет реализована в новых моделях телевизоров TCL, которые появятся в продаже в следующем году. Технология сама подстраивает звучание оптимальным образом, чтобы избежать задержки между проводными динамиками телевизора и беспроводными колонками, а также задействует эквалайзеры и прочие эффекты, компенсируя перекос частотных характеристик в разной акустике.

Это изобретение Dolby позволит обладателям телевизоров TCL (а позже и других марок) приобщиться к подобию кинотеатрального звучания в домашних условиях без необходимости приобретать surround-акустику и проводить акустические кабели по комнате. Можно будет обойтись уже имеющимися колонками с беспроводным соединением.


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