Создана версия ChatGPT для всяких тёмных делишек

Александр




Хакер Pliny the Prompter создал взломанную версию нейросетевого чата ChatGPT, которую он назвал GODMODE GPT. Она основана на новейшей версии языковой модели GPT-4o и может обходить цензурные ограничения и прочие защитные механизмы, предусмотренные разработчиками.

Pliny the Prompter привёл несколько скриншотов, которые доказывают, что GODMODE GPT может использоваться для получения незаконной информации (например, рецептов получения запрещённых и опасных веществ). Компания OpenAI, которой принадлежит ChatGPT, сообщила, что уже знает о существовании GODMODE GPT и приняла меры, защищающие от несанкционированного использования своей нейросети.

Для обхода ограничений в GODMODE GPT используется неформальный язык, где буква E заменена на цифру 3, а буква O на цифру 0 (ноль). Пользователю необходимо писать запросы именно на таком хакерском сленге, нейросеть корректно интерпретирует их и предоставляет информацию, которую необычно получить по грамотно написанным запросам.
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