Создана замена Android для слабых смартфонов и планшетов

Александр


Компания Amazon создала собственную операционную систему для мобильных устройств и телевизионных приставок. Она называется Vega OS и, точно так же, как Android, строится на ядре Linux, но не использует наработки Google.

Amazon будет использовать прежде всего в гаджетах обладающих слабой начинкой — тех, на которых Android работает очень медленно. Эта ОС ограничена функционально, поскольку не содержит многие компоненты, имеющиеся в Android, и по мнению Amazon, это оправданно, ведь на дешёвых устройствах они не задействуются.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Vega OS несовместима с приложениями для Android. Разработчикам предлагается писать проекты, которые будут работать как веб-приложения, или простые программы с использованием фреймворка React Native, работающие вне браузера. В перспективе Amazon планирует перевести на Vega OS все свои устройства, в том числе очень востребованные из-за низкой цены планшеты Fire HD и приставки Fire TV Stick. Не исключено, что установить Vega OS вместо Android можно будет даже на выпущенные ранее устройства.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Похоже, Xiaomi похоронит MIUI до конца года
Стало известно, что будет с MIUI 15 на самом деле. Хитрая схема!
Xiaomi 14 Pro рассекречен задолго до выпуска

Рекомендации

Рекомендации

Яндекс разрешил использовать все Станции в качестве обычных Bluetooth-колонок
Из-за сбоя банкоматы целые сутки раздавали по 1000 евро всем желающим
Пользователи Android и iOS наконец cмогут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp
Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии