Создана замена Android для слабых смартфонов и планшетов

Компания Amazon создала собственную операционную систему для мобильных устройств и телевизионных приставок. Она называется Vega OS и, точно так же, как Android, строится на ядре Linux, но не использует наработки Google.
Amazon будет использовать прежде всего в гаджетах обладающих слабой начинкой — тех, на которых Android работает очень медленно. Эта ОС ограничена функционально, поскольку не содержит многие компоненты, имеющиеся в Android, и по мнению Amazon, это оправданно, ведь на дешёвых устройствах они не задействуются.
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Vega OS несовместима с приложениями для Android. Разработчикам предлагается писать проекты, которые будут работать как веб-приложения, или простые программы с использованием фреймворка React Native, работающие вне браузера. В перспективе Amazon планирует перевести на Vega OS все свои устройства, в том числе очень востребованные из-за низкой цены планшеты Fire HD и приставки Fire TV Stick. Не исключено, что установить Vega OS вместо Android можно будет даже на выпущенные ранее устройства.