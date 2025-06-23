Созданы очки со встроенным AdBlock для реальной жизни

Олег

Фото: скриншот


Инженер из Бельгии придумал и собрал умные очки, которые распознают и блокируют рекламу вокруг пользователя. Об этом пишет Tom’s Hardware.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, бельгийский программист Стайн Спанхов разработал приложение для блокировки рекламы, которое можно использовать с очками дополненной реальности Snap пятого поколения. В основе «адблока» лежит технология анализа Gemini от Google: нейросеть распознает рекламные баннеры в реальном времени и блокирует их, заменяя красным прямоугольником. Это работает на уличных билбордах, плакатах и в газетах. Кроме того, очки умеют даже заблюривать бренды на упаковке повседневных товаров.




Технология пока тестируется и речи о массовом производстве не идет. С одной стороны, идея интересная, но с другой — реализация вызывает вопросы. Например, едва ли пользователю будет приятно постоянно видеть вокруг себя большие раздражающе-красные пятна вместо менее броских плакатов. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Tom's Hardware
Cсылки по теме:
Вы можете потерять свои Google Фото, Gmail и Google Drive из-за глупой ошибки
Внезапно: iPhone можно использовать вместо веб-камеры для Nintendo Switch 2
Посмотрите, какой мимимишный! Вышел Pico-mac-nano — рабочая копия Macintosh высотой всего 6 см

Рекомендации

Рекомендации

Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?
Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии