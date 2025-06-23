Созданы очки со встроенным AdBlock для реальной жизни
Олег Воронин
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Инженер из Бельгии придумал и собрал умные очки, которые распознают и блокируют рекламу вокруг пользователя. Об этом пишет Tom’s Hardware.
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Согласно источнику, бельгийский программист Стайн Спанхов разработал приложение для блокировки рекламы, которое можно использовать с очками дополненной реальности Snap пятого поколения. В основе «адблока» лежит технология анализа Gemini от Google: нейросеть распознает рекламные баннеры в реальном времени и блокирует их, заменяя красным прямоугольником. Это работает на уличных билбордах, плакатах и в газетах. Кроме того, очки умеют даже заблюривать бренды на упаковке повседневных товаров.
Технология пока тестируется и речи о массовом производстве не идет. С одной стороны, идея интересная, но с другой — реализация вызывает вопросы. Например, едва ли пользователю будет приятно постоянно видеть вокруг себя большие раздражающе-красные пятна вместо менее броских плакатов.