Создатель Bitcoin найден. Это один из богатейших людей планеты

Журналист Джон Карриру, известный по множеству громких и скандальных расследований, опубликовал в The New York Times итоги годового поиска загадочной личности создателя биткоина. Он проанализировал тысячи страниц архивных интернет-дискуссий и личной переписки, чтобы проверить свои догадки. В центре внимания оказался британский криптограф и предприниматель Адам Бэк, чьи старые публикации содержали немало совпадений с текстами таинственного изобретателя.

Адам Бэк известен как изобретатель системы Hashcash, которая легла в основу майнинга биткоина, и как один из активных участников движения криптопанков в 90-е годы. Журналист составил список из более чем ста характерных слов и фраз из переписки Сатоши Накамото и нашёл почти полное совпадение с лексикой Бэка. Среди общих черт оказались специфические ошибки в использовании дефисов, смешение британского и американского написания слов, а также одинаковое использование редких технических терминов.Ключевым аргументом в пользу версии журналиста стали посты Бэка в почтовой рассылке криптопанков между 1997 и 1999 годом. В этих сообщениях он подробно описал концепцию распределённой электронной валюты, которая по своим свойствам совпадает с архитектурой будущего биткоина. Речь шла о децентрализованной сети, защите конфиденциальности плательщика и получателя, а также о механизме создания ограниченного количества монет. Бэк также предлагал использовать игровые модели для защиты сети от сговора узлов, что позже реализовал Сатоши Накамото.Журналист обратил внимание на хронологию активности «подозреваемого»: до появления биткоина Бэк активно участвовал в дискуссиях об электронных деньгах, но затем полностью исчез из обсуждений на несколько лет. Он вернулся к публичным комментариям о криптовалюте спустя шесть недель после того, как её создатель прекратил всякое общение в 2011 году. Кроме того, Бэк переехал на Мальту в 2009 году — в год запуска сети, что, по мнению некоторых экспертов, могло быть связано с налоговым планированием. Сам журналист провёл параллель между созданием анонимной сети Freedom Network, над которой работал Бэк, и использованием Сатоши Накамото технологии Tor для сокрытия своих действий.В ходе расследования корреспондент лично встретился с Адамом Бэком на конференции в Лас-Вегасе и задал ему прямые вопросы в отеле в Сальвадоре. Британский предприниматель категорически отверг все подозрения, назвав совпадения случайными и заявив, что не является создателем биткоина. Однако, по словам журналиста, Бэк не смог объяснить причины своего исчезновения из дискуссий и отказался предоставить метаданные своей старой электронной переписки. Стилометрический анализ, проведённый по просьбе The New York Times, показал, что из двенадцати подозреваемых именно Адам Бэк имеет наиболее похожий стиль написания технических статей.Интрига вокруг личности настоящего изобретателя биткоина продолжается уже 17 лет, и ранее различные СМИ уже называли других кандидатов. В разное время в создании криптовалюты подозревали американского инженера Ника Сабо, разработчика Хэла Финни и австралийского учёного Крейга Райта. Если бы Адам Бэк действительно владел кошельком Сатоши Накамото, он считался бы одним из богатейших людей мира с состоянием около 70 миллиардов долларов. Сам Бэк в своём блоге в ответ на публикацию написал, что Сатоши Накамото не он, а его работа в области криптографии и электронных платежей в 90-х не является свидетельством причастности к этому имени.