Создатели Arc готовят браузер, который заставит пользователей забыть о Chrome и Safari





Глава The Browser Company Джош Миллер анонсировал выпуск нового браузера. Он создаётся параллельно другому проекту — Arc.



По словам Миллера, работа над браузером ведётся уже около пяти лет. Этой весной к команде разработчиков присоединился экс-сотрудник Apple Чарли Дитс, отвечавший за дизайн браузера Safari на мобильных и десктопных платформах.



Как будет называться новый браузер, пока неизвестно, но определённая информация о нём уже имеется, и судя по ней, проект довольно амбициозный. Миллер говорит, что у браузера будет очень простой интерфейс с горизонтальными вкладками для упрощенного переключения между сайтами, а за выполнение некоторых действий будет отвечать искусственный интеллект. В отдалённой перспективе планируется сделать из него платформу для веб-приложений.



Новый браузер планируется выпустить в начале 2025 года. Одновременно с этим The Browser Company будет дорабатывать Arc, но кардинальных изменений в нём ждать не стоит, будут исправлены лишь баги и обновлён движок.







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