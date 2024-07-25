Создатели ChatGPT запустили собственную поисковую систему SearchGPT. Прощай, Google!

Фархад
AI

Стартап OpenAI официально анонсировал запуск собственной поисковой системы под названием SearchGPT.

Из главных фич SearchGPT — встроенный чат-бот ChatGPT, частный доступ, предоставление актуальной информации из интернета с чёткими ссылками на соответствующие источники. Также пользователи смогут задавать дополнительные вопросы, как в разговоре с человеком, чтобы придать больше контекста для каждого запроса.

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SearchGPT использует в своей основе модели класса GPT-4. Интерфейс SearchGPT выглядит довольно минималистичным и понятным. Пока поисковик работает в режиме «прототипа». Чтобы записаться в очередь на тестирование, нужно войти в учетную запись OpenAI, а затем присоединиться к списку ожидания.
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Источник:
Open AI
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