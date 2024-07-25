Создатели ChatGPT запустили собственную поисковую систему SearchGPT. Прощай, Google!

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Стартап OpenAI официально анонсировал запуск собственной поисковой системы под названием SearchGPT.Из главных фич SearchGPT — встроенный чат-бот ChatGPT, частный доступ, предоставление актуальной информации из интернета с чёткими ссылками на соответствующие источники. Также пользователи смогут задавать дополнительные вопросы, как в разговоре с человеком, чтобы придать больше контекста для каждого запроса.SearchGPT использует в своей основе модели класса GPT-4. Интерфейс SearchGPT выглядит довольно минималистичным и понятным. Пока поисковик работает в режиме «прототипа». Чтобы записаться в очередь на тестирование, нужно войти в учетную запись OpenAI, а затем присоединиться к списку ожидания.