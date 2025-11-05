Создатели Fortnite окончательно победили Google в суде. Все разработчики радуются!

Фото freepik
Компании Google и Epic Games достигли мирового соглашения, которое положит конец многолетнему судебному разбирательству. Ключевым условием договорённости стало обещание Google снизить стандартную комиссию для разработчиков в магазине приложений «Play Маркет» с 30% до 20%. Новые правила будут действовать по всему миру, но для их вступления в силу необходимо финальное утверждение документа судом.
Вторым важным аспектом соглашения стало обязательство Google упростить установку сторонних магазинов приложений на Android. Эти нормы также будут действовать глобально, а срок их действия установлен до июня 2032 года. Со своей стороны, Epic Games больше не возражает против требования Google о поддержке платёжной системы Google Pay, при условии, что в приложениях и играх будут доступны альтернативные способы оплаты, в том числе предлагающие более низкие цены.
Это соглашение стало итогом судебного спора, начатого Epic Games в 2020 году после удаления игры Fortnite из магазинов Apple и Google. Тогда компания-разработчик обвинил корпорации в монополизме и начала судебные тяжбы. В отличие от спора с Apple, где Epic Games проиграла, в деле против Google суд признал компанию монополистом, что привело к значительным уступкам.