Создатели Fortnite окончательно победили Google в суде. Все разработчики радуются!

Компании Google и Epic Games достигли мирового соглашения, которое положит конец многолетнему судебному разбирательству. Ключевым условием договорённости стало обещание Google снизить стандартную комиссию для разработчиков в магазине приложений «Play Маркет» с 30% до 20%. Новые правила будут действовать по всему миру, но для их вступления в силу необходимо финальное утверждение документа судом.

Снижение комиссий будет неоднородным. В некоторых случаях, в зависимости от типа транзакции, ставка может составить всего 9%. Например, за покупку, которая «даёт игровое преимущество» (внутриигровая валюта или бусты), комиссия составит 20%, а за ту, что его не даёт (например, косметические предметы), — 9%. Конкретные критерии такого разделения пока не раскрываются. При этом указанные проценты не включают дополнительную комиссию за использование собственной платёжной системы Google, которая составит ещё 5% сверху.

Вторым важным аспектом соглашения стало обязательство Google упростить установку сторонних магазинов приложений на Android. Эти нормы также будут действовать глобально, а срок их действия установлен до июня 2032 года. Со своей стороны, Epic Games больше не возражает против требования Google о поддержке платёжной системы Google Pay, при условии, что в приложениях и играх будут доступны альтернативные способы оплаты, в том числе предлагающие более низкие цены.

Это соглашение стало итогом судебного спора, начатого Epic Games в 2020 году после удаления игры Fortnite из магазинов Apple и Google. Тогда компания-разработчик обвинил корпорации в монополизме и начала судебные тяжбы. В отличие от спора с Apple, где Epic Games проиграла, в деле против Google суд признал компанию монополистом, что привело к значительным уступкам.

