Создатели Fortnite окончательно победили Google в суде. Все разработчики радуются!



Фото freepik



Компании Google и Epic Games достигли мирового соглашения, которое положит конец многолетнему судебному разбирательству. Ключевым условием договорённости стало обещание Google снизить стандартную комиссию для разработчиков в магазине приложений «Play Маркет» с 30% до 20%. Новые правила будут действовать по всему миру, но для их вступления в силу необходимо финальное утверждение документа судом.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides