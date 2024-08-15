Создатели Geekbench выпустили новый бенчмарк для оценки мощности ИИ в iPhone, Android, Mac, Linux и Windows

Фархад
AI

После нескольких месяцев активного тестирования нового инструмента Geekbench ML, компания Primate Labs официально запустила бенчмарк — Geekbench AI. Он оптимизирован для оценки рабочих нагрузок искусственного интеллекта. 

Инструмент измеряет производительности оборудования при различных рабочих нагрузках, ориентированных на машинное обучение (ML), глубокое обучение (DL) и другие задачи, связанные на ИИ.

AI

Эта утилита должна помочь разработчикам оптимизировать нейросетевые функции, отталкиваясь от результатов теста Geekbench AI.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Уже сейчас Geekbench AI доступен для разных платформ, включая iOS, macOS, Windows, Android и Linux.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Geekbench
Cсылки по теме:
Apple откроет доступ к NFC на iPhone сторонним разработчикам
В macOS Sequoia появилось ещё больше новых обоев
Глоток свежего воздуха: Apple всё-таки выпустит первый iPhone Air в следующем году

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новая платёжная система? Название уже есть — Papayya
Для старых и новых часов Galaxy Watch выходит масштабное обновление One UI
Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries
Telegram лишится своего главного недостатка, но пока только на Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии