Создатели Geekbench выпустили новый бенчмарк для оценки мощности ИИ в iPhone, Android, Mac, Linux и Windows

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После нескольких месяцев активного тестирования нового инструмента Geekbench ML, компания Primate Labs официально запустила бенчмарк — Geekbench AI. Он оптимизирован для оценки рабочих нагрузок искусственного интеллекта.Инструмент измеряет производительности оборудования при различных рабочих нагрузках, ориентированных на машинное обучение (ML), глубокое обучение (DL) и другие задачи, связанные на ИИ.Эта утилита должна помочь разработчикам оптимизировать нейросетевые функции, отталкиваясь от результатов теста Geekbench AI.Уже сейчас Geekbench AI доступен для разных платформ, включая iOS, macOS, Windows, Android и Linux.