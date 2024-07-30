Создатели Hamster Kombat рассказали, что нужно для получения токенов

В официальном телеграм-канале Hamster Kombat появилось объяснение, что нужно делать в игре, чтобы получить обещанные токены после их выпуска. Разработчики указывают, что никаких особых требований нет — достаточно быть настоящим игроком, а не ботом, и привязать криптовалютный кошелёк, полученный в одной из бирж.
Почитать наш подробный обзор игры Hamster Kombat можно тут. Недавно в ней появилась мини-головоломка, в которой нужно двигать свечи, чтобы получать ключи, назначение которых пока до конца не раскрыто. Кроме того, был добавлен раздел Playground с играми, где тоже выдаются ключи. По словам разработчиков, ни один из разделов Hamster Kombat не является обязательным для получения токенов, однако их количество будет зависеть от достижений игрока в различных активностях.
Дата выпуска токенов пока неизвестна. Сейчас разработчики работают над командой блокчейна TON для создания наиболее эффективного с технической точки зрения решения. К запуску токенов HMSTR уже готова биржа CoinDCX, а 1 августа прелистинг проведёт OKX. Токены — не криптовалюта, а условная доля пользователя в криптовалютном проекте. Их можно продать за криптовалюту или настоящие деньги (правда, комиссия бирж обычно гораздо выше, чем по транзакциям с криптовалютой).
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