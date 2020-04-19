Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер выпустили свой первый совместный проект с того момента, как они покинули Facebook, и это не социальная сеть. Они запустили Rt.live — это сайт, который отслеживает распространение коронавируса COVID-19 во всех штатах США.
По словам Кригера, в проекте используется специальный метод Систрома с открытым исходным кодом для расчета Rt, то есть среднего числа людей, который были заражены одним инфицированным человеком. Сайт демонстрирует, насколько хорошо власти справляются с болезнью в конкретном штате.
Данные сайта можно фильтровать по регионам или по времени. Таким образом этот проект может дать наилучшее представление о том, как США справляются с пандемией.
В какой-то степени Rt.live является результатом работы создателей на Instagram. Систром изучал виральность при разработке систем, которые помогли соцсети набирать популярность. Виральность — это особая характеристика, с помощью которой можно определить насколько вероятно пользователи того или иного ресурса заинтересуются информацией и поделятся с другими. Кевин использовал эти данные для своей системы расчета отслеживания распространения COVID-19.
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