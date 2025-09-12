Создателю ChatGPT задали вопросы, от которых он посыпался. Его подозревают в убийстве бывшего коллеги

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Сэма Альтмана, главы компании OpenAI, которая разработала суперпопулярный нейросетевой чат-бот ChatGPT. Среди прочего они обсуждали трагическую гибель бывшего сотрудника OpenAI 26-летнего американца индийского происхождения Сучира Баладжи.
18 ноября стало известно, что Баладжи планирует выступить свидетелем в суде против OpenAI, но спустя 8 дней его обнаружили застреленным в собственном доме. Полиция Калифорнии назвала этот инцидент самоубийством и не только не стала проводить полноценное расследование, но даже не допросила Альтмана, хотя семья убитого считает, что именно он заказал расправу над своим бывшим подчинённым.
В этом деле очень много странностей. За несколько дней до гибели Баладжи вернулся с острова, на котором отдыхал с друзьями, непосредственно до инцидента разговаривал с одним из родственников по телефону, а затем заказал доставку еды на дом. Кроме того, в его доме найден не принадлежащий ему парик, следы от крови были в двух комнатах, провода от камер наблюдения перерезаны, а из компьютера исчез жёсткий диск, на котором мог храниться компромат на OpenAI.
Карлсон сразу заявил, что, по его мнению, Баладжи убили, и он удивлён, что полиция не стала расследовать этот случай, на что Альтман ответил, что изначально он думал так же, но ознакомившись с полицейскими отчётами изменил своё мнение и теперь уверен, что произошло самоубийство. Альтман выглядел крайне неуверенно и в попытке защититься от неудобных вопросов даже заявил, что Карлсон проявляет неуважение к Баладжи, подвергая сомнению официальную версию произошедшего, на что тот парировал, что спрашивает всё это по просьбе матери погибшего.
Фрагмент с обсуждением гибели Баладжи стоит посмотреть целиком. «Альтман посыпался от вопросов Карлсона, он жёстко прижал его», — пишут пользователи, обсуждая это интервью. Естественно, Альтман не сознался в убийстве, было странно ожидать от него такого признания.