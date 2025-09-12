Создателю ChatGPT задали вопросы, от которых он посыпался. Его подозревают в убийстве бывшего коллеги

Александр


Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Сэма Альтмана, главы компании OpenAI, которая разработала суперпопулярный нейросетевой чат-бот ChatGPT. Среди прочего они обсуждали трагическую гибель бывшего сотрудника OpenAI 26-летнего американца индийского происхождения Сучира Баладжи.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Баладжи проработал в OpenAI три года. После увольнения в августе 2024 года он заявил, что искусственный интеллект вредит человечеству, а ChatGPT грубо нарушает закон об авторском праве, поскольку обучается на интеллектуальной собственности, принадлежащей конкурентам. 

18 ноября стало известно, что Баладжи планирует выступить свидетелем в суде против OpenAI, но спустя 8 дней его обнаружили застреленным в собственном доме. Полиция Калифорнии назвала этот инцидент самоубийством и не только не стала проводить полноценное расследование, но даже не допросила Альтмана, хотя семья убитого считает, что именно он заказал расправу над своим бывшим подчинённым.

В этом деле очень много странностей. За несколько дней до гибели Баладжи вернулся с острова, на котором отдыхал с друзьями, непосредственно до инцидента разговаривал с одним из родственников по телефону, а затем заказал доставку еды на дом. Кроме того, в его доме найден не принадлежащий ему парик, следы от крови были в двух комнатах, провода от камер наблюдения перерезаны, а из компьютера исчез жёсткий диск, на котором мог храниться компромат на OpenAI.



Карлсон сразу заявил, что, по его мнению, Баладжи убили, и он удивлён, что полиция не стала расследовать этот случай, на что Альтман ответил, что изначально он думал так же, но ознакомившись с полицейскими отчётами изменил своё мнение и теперь уверен, что произошло самоубийство. Альтман выглядел крайне неуверенно и в попытке защититься от неудобных вопросов даже заявил, что Карлсон проявляет неуважение к Баладжи, подвергая сомнению официальную версию произошедшего, на что тот парировал, что спрашивает всё это по просьбе матери погибшего.

Фрагмент с обсуждением гибели Баладжи стоит посмотреть целиком. «Альтман посыпался от вопросов Карлсона, он жёстко прижал его», — пишут пользователи, обсуждая это интервью. Естественно, Альтман не сознался в убийстве, было странно ожидать от него такого признания.

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Reddit готовится потеснить Google — грядёт народный поисковик с ИИ
ChatGPT теперь учитель. В нейросеть добавили режим репетитора Study Mode
Смартфоны Samsung Galaxy получат встроенный ChatGPT и Perplexity. Google Gemini больше не в почёте

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии