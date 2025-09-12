Создателю ChatGPT задали вопросы, от которых он посыпался. Его подозревают в убийстве бывшего коллеги





Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Сэма Альтмана, главы компании OpenAI, которая разработала суперпопулярный нейросетевой чат-бот ChatGPT. Среди прочего они обсуждали трагическую гибель бывшего сотрудника OpenAI 26-летнего американца индийского происхождения Сучира Баладжи.

Баладжи проработал в OpenAI три года. После увольнения в августе 2024 года он заявил, что искусственный интеллект вредит человечеству, а ChatGPT грубо нарушает закон об авторском праве, поскольку обучается на интеллектуальной собственности, принадлежащей конкурентам.18 ноября стало известно, что Баладжи планирует выступить свидетелем в суде против OpenAI, но спустя 8 дней его обнаружили застреленным в собственном доме. Полиция Калифорнии назвала этот инцидент самоубийством и не только не стала проводить полноценное расследование, но даже не допросила Альтмана, хотя семья убитого считает, что именно он заказал расправу над своим бывшим подчинённым.В этом деле очень много странностей. За несколько дней до гибели Баладжи вернулся с острова, на котором отдыхал с друзьями, непосредственно до инцидента разговаривал с одним из родственников по телефону, а затем заказал доставку еды на дом. Кроме того, в его доме найден не принадлежащий ему парик, следы от крови были в двух комнатах, провода от камер наблюдения перерезаны, а из компьютера исчез жёсткий диск, на котором мог храниться компромат на OpenAI.Карлсон сразу заявил, что, по его мнению, Баладжи убили, и он удивлён, что полиция не стала расследовать этот случай, на что Альтман ответил, что изначально он думал так же, но ознакомившись с полицейскими отчётами изменил своё мнение и теперь уверен, что произошло самоубийство. Альтман выглядел крайне неуверенно и в попытке защититься от неудобных вопросов даже заявил, что Карлсон проявляет неуважение к Баладжи, подвергая сомнению официальную версию произошедшего, на что тот парировал, что спрашивает всё это по просьбе матери погибшего.Фрагмент с обсуждением гибели Баладжи стоит посмотреть целиком. «Альтман посыпался от вопросов Карлсона, он жёстко прижал его», — пишут пользователи, обсуждая это интервью. Естественно, Альтман не сознался в убийстве, было странно ожидать от него такого признания.