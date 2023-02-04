Спасатели продолжают критиковать Apple за прорывную функцию iPhone 14

Диспетчеры экстренных служб продолжают негодовать из-за функции определения автомобильных аварий в новых гаджетах Apple, которая привела к огромному количеству ложных вызовов в службы спасения.С приходом зимы стало известно, что прорывная функция, доступная на смартфонах серии iPhone 14 и на Apple Watch Series 8, Ultra и SE 2-го поколения, иногда ошибочно принимает падения лыжников и сноубордистов за автомобильные аварии и вызывает спасателей.На этой неделе диспетчер округа Саммит в Колорадо, где расположены несколько горнолыжных курортов, рассказала, насколько новая функция iPhone и Apple Watch мешает работе спасателей. Apple даже начала расследование причин этой проблемы, но пока безрезультатно.По словам директора службы экстренной помощи округа Саммит, Трины Даммер, за неделю с 13 по 22 января ей поступило 185 ложных звонков от владельцев гаджетов Apple, хотя до этого даже в напряжённый день объём вызовов был в два раза меньше. Такое количество звонков заметно отвлекало и без того ограниченные ресурсы от настоящих чрезвычайных ситуаций.В ответ на это Apple отметила, что в прошлом году инженеры оптимизировали обнаружение аварий в обновлении iOS 16.1.2 и watchOS 9.2, снизив количество ложных вызовов. Тем не менее компания отправила четверых представителей в колл-центр службы спасения округа Саммит, чтобы они на месте изучили поступающие ложные вызовы.Возможно, разработчикам iOS и watchOS снова придётся «подкрутить» настройки чувствительности этой функции, чтобы она не срабатывала при занятии зимними видами спорта. Сама Apple от дополнительных комментариев воздержалась.