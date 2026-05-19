Спасибо, Google! Самый раздражающий элемент Android исправлен спустя годы мучений

Компания Google начала заменять иконки своих приложений и сервисов на более понятные. Об этом пишет Engadget.До сих пор в течение многих лет значки Chrome, Meet, Gmail, Calendar, «Таблиц», «Документов» Gemini и других приложений Google были очень похожи друг на друга. В основном это был белый круг с радужным либо синим логотипом внутри; визуально найти с первого раза нужное приложение в меню Android или на сайте Google было почти нереально.

Эти 5 странных и глупых недостатков Android в 2024 году взбесят кого угодно. Неужели сложно довести ОС до ума?

Согласно источнику, теперь всё изменится. Google начала большой редизайн иконок своих приложений и сервисов, благодаря которому значки будут иметь единый дизайн-код и заметно отличаться друг от друга. Новые иконки распространяются постепенно и в ближайшие недели будут внедрены везде, где присутствуют продукты Google.