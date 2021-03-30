





Компания TSMC является одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковой продукции. Она создает процессоры и чипсеты для AMD, SoC для Apple и Qualcomm, APU для консолей нового поколения и множество других чипов для десятков заказчиков.И теперь, по данным ресурса WCCF Tech, компания планирует поднять стоимость своих популярных 300-миллиметровых кремниевых пластин на 25%. Именно из таких «вафель» (они на самом деле так называются) получаются различные 7-нм чипы — а ведь это один из передовых и популярных техпроцессов в мире.Точной причины поднятия цен на пластины нет: по слухам, из-за огромного спроса на полупроводниковую продукцию TSMC не успевает ее производить в нужных количествах для всех заказчиков, из-за чего компания заставляет своих сотрудников работать сверхурочно, никак не регистрируя это. Очевидно, что долго так продолжаться не могло, и теперь TSMC вынуждена оплачивать сверхурочный труд, при этом, разумеется, терять свою прибыль производитель не хочет, что и вылилось в повышение цен для заказчиков, у многих из которых нет выбора.Как подорожание пластин скажется на ценах на технику в условиях текущего дефицита — сказать сложно: например, в смартфонах SoC далеко не всегда являются самым дорогим компонентом, и нередко их цена составляет меньше 10% от стоимости гаджета. Поэтому скорее всего смартфоны подорожают слабо, чего не скажешь о процессорах AMD, которые также базируются на 7-нм техпроцессе TSMC и в худшем случае могут подорожать пропорционально «вафлям».