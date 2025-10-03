Подборка обоев с пространственным эффектом (Spatial Wallpapers) для iOS 26

В iOS 26 добавили пространственный эффект для обоев на экране блокировки. Это уже хорошо знакомый параллакс. Поддерживаются не все изображения, поэтому мы решили пока в экспериментальном режиме запустить соответствующую подборку. Кстати, у нас есть отдельная коллекция обоев с эффектом глубины, которую вы найдете по этой ссылке.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях. 

👉🏻 Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои

Как включить пространственный эффект

  • Скачайте обои из нашей подборки
  • Перейдите в окно редактирования обоев экрана блокировки и добавьте изображение
  • Нажмите значок пространственного эффекта (шестиугольник) — в течение нескольких секунд сцена будет создана и можно нажать кнопку «Готово»
Пространственный эффект
1
