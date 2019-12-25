



Компания Ookla, которой принадлежит приложение Speedtest, запустила VPN-сервис Speedtest VPN. Он встроен в обновлённые версии приложения Speedtest на Android и iOS.



Speedtest VPN работает примерно так же, как все другие аналогичные приложения для мобильных устройств: нажимаете кнопку для инициации соединения и подтверждаете подключение через VPN, после чего весь трафик от вас и к вам перенаправляется через сервера Speedtest.



К преимуществам такого подключения относится увеличенная скорость, поскольку Speedtest оптимизирует трафик, распределяя нагрузку между серверами, расположенными в разных частях планеты. Кроме того, Speedtest VPN позволяет обходить блокировку сайтов и получать доступ к ресурсам, которые не работают в нашей стране без маскировки трафика.







На стадии бета-тестирования Speedtest VPN предлагает бесплатно неограниченное использование, а по окончании этого периода будут введены новые условия — 2 гигабайта в месяц без оплаты или безлимитный трафик после оформления платной подписки. Возможность оплаты будет введена после того, как Speedtest VPN выйдет из бета-статуса и начнёт работать в штатном формате.



Ookla утверждает, что Speedtest VPN не записывает действия пользователей и не хранит пользовательский трафик. Доступа к этой информации нет даже у сотрудников компании.



В России действуют нормы, согласно которым любой VPN-сервис, желающий работать в нашей стране, обязан ограничивать доступ к заблокированным сайтам, перечень которых ведёт Роскомнадзор. При отказе блокировать эти сайты VPN-сервис может сам попасть под блокировку.





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