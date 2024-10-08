Специалисты iFixit разработали уникальный инструмент для замены батареи в iPhone 16

Фархад
VoltClip

В этом году Apple оснастила аккумуляторы базовых моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus инновационным типом клея, который можно ослабить с помощью слабого электрического тока. Сама компания рекомендует использовать для этого процесса батарею на 9 В с зажимами типа «крокодил», но эксперты iFixit разработали более изящный девайс.

Новый инструмент под названием VoltClip представляет собой пару зажимов типа «крокодил» со встроенным переходником на USB-C. Его достаточно подключить к любому пауэрбанку или адаптеру питания на 9/12 В, чтобы отклеить батарею в iPhone 16. Процесс занимает примерно 60–90 секунд.

VoltClip уже продаётся на сайте iFixit по цене $10,95. Наверняка китайские умельцы уже скоро начнут продавать такие же инструменты, но в 10 раз дешевле.

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Источник:
MacRumors
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