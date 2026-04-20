Специально для России: OnePlus представляет умные часы OnePlus Watch 4

Вслед за запуском смартфона OnePlus Nord 6 компания представляет ещё одну новинку для российского рынка. Умные часы OnePlus Watch 4 выполнены в классическом круглом форм-факторе и оснащены корпусом из титанового сплава с сапфировым стеклом. Вес устройства составляет около 43 г, а толщина корпуса — около 11 мм. Дисплей 1,5-дюйма с пиковой яркостью до 3000 нит обеспечит хорошую читаемость информации даже при ярком освещении.
Устройство соответствует стандартам защиты IP68, IP69 и 5ATM, а также прошло сертификацию MIL-STD-810H, что позволяет использовать часы во время тренировок и активного отдыха.
OnePlus Watch 4 работают на базе Wear OS 6.0 от Google с поддержкой Gemini AI, позволяя быстро получать уведомления и отвечать на них прямо с экрана часов, управлять функциями устройства и взаимодействовать с приложениями с помощью голосовых команд.
Аккумулятор ёмкостью 632 мАч обеспечивает до 5 дней работы в «Умном режиме» и до 16 дней в режиме энергосбережения, что делает устройство удобным для длительного использования без частой подзарядки. Часы поддерживают двухчастотный GPS (L1 + L5) и более 11 профессиональных спортивных режимов, включая бег, плавание, велосипед, лыжи и другие виды активности. Также реализована функция 60-секундного анализа состояния здоровья, позволяющая отслеживать ключевые показатели, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, параметры сна и общее состояние организма.
Цена: от 17 599 ₽, а заказать часы уже можно по этой ссылке.
Специальное предложение: В течение первых пяти дней продаж — с 20 по 24 апреля 2026 года — каждый покупатель OnePlus Watch 4 получит в подарок беспроводные наушники OnePlus Nord Buds 3R случайного цвета.
