Обои

Спецвыпуск: 10 обоев с текстурой дерева

Георгий
Обои

Представляю вашему вниманию внеочередной спешл. В эту подборку вошли 10 изображений с текстурой дерева.

Появилась идея сделать отдельный тематический выпуск по запросу из комментариев. Все остальные наши подборки можно найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои

Как автоматически менять обои на iPhone и iPad с помощью быстрых команд мы подробно рассказали в нашей инструкции. Этот способ также позволяет менять обои в зависимости от уровня заряда аккумулятора.
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+327
S.T.A.L.K.E.R.
Супер 👏
Вот бы ещё летнюю серию, с фруктами и пляжами, океаны и песок
2 часа назад в 19:22
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+350
samOsebe
спасибище. больше половины забрал. шикарно👍
час назад в 20:33
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st00p1dm0nkey
+3534
st00p1dm0nkey
Спецвыпуск с обоими, неплохо!
44 минуты назад
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