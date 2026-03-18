Spigen представила чехол для AirPods, который захотят потрогать все ваши друзья

Компания Spigen, которая специализируется на аксессуарах для техники Apple, представила аутентичный кейс AirPods в виде старого компьютера Mac. Он выполнен в «каменном» цвете и имеет много декоративных и функциональных мелких деталей — настолько, что его прямо хочется взять в руки и потрогать.

Кейс оформлен в дизайн-коде мыши для классического Macintosh.Тут есть большой серый блокиратор, напоминающий кнопку мыши, который нужно нажимать для открытия крышки, и отверстие для светодиода, и большой заметный выступ для ремешка, и отверстие для зарядного порта в виде разъема под дискету. При этом беспроводная зарядка тоже работает без снятия чехла.Аксессуар стоит $25 (около 2000 рублей по курсу) и пока запущен в продажу на Amazon.