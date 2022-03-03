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В связи с событиями на Украине, Россия попала под ряд санкций со стороны США. Некоторые бренды присоединились к ограничениям добровольно. Знак солидарности или вынужденная мера — это уже не имеет особого значения. Здесь собран список зарубежных организаций которые приостановились или работают с перебоями, в России. 

Товары

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  • ASOS — не обрабатывают заказы клиентов
  • Apple Store — закрытие онлайн-магазина
  • Canon — закрытие онлайн-магазина
  • Dell — приостановка продаж устройств
  • IKEA — остановка работы
  • HP — приостановка продаж устройств
  • H&M — приостановка продаж
  • LEGO — прекращение поставок
  • Nike — закрытие онлайн-магазина


Досуг

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  • BBCOne — отзыв лицензии на телепродукцию
  • Cannes Festival — отказ принимать делегацию
  • MEGOGO — прекращение работы
  • Netflix — остановка работы над российскими проектами
  • Paramount — отмена выхода фильмов в прокат 
  • Sony — отмена выхода фильмов в прокат 
  • Spotify — закрытие офиса
  • Warner Bros — отмена выхода фильмов в прокат 
  • Walt Disney Company — отмена выхода фильмов в прокат

 
Сервисы

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  • Cinema 4D — отмена лицензий
  • Jooble — прекращение работы
  • Nintendo eShop — не проходит оплата в рублях
  • Paysera — прекращение работы
  • PlayStation Store — не проходит оплата в рублях
  • Steam — не проходит оплата в рублях

Автомобили и самолеты

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  • Airbus — приостановка продаж и технического обслуживания
  • BMW — закрытие заводов и отмена поставок
  • Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания
  • Ford — остановка бизнеса
  • General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта
  • Harley Davidson — прекращение поставок
  • Honda — прекращение поставок
  • Hyundai — остановка производства
  • Jaguar Land Rover — прекращение поставок
  • Mazda — прекращение поставок
  • Mercedes-Benz — остановка производства и поставок
  • Porsche — прекращение поставок
  • Renault — остановка производства
  • Scania — остановка бизнеса
  • Toyota — остановка производства и поставок
  • Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen)— прекращение поставок
  • Volvo Cars — остановка бизнеса


Платежные системы

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  • American Express — остановка работы
  • Apple Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции
  • Google Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции
  • MasterCard — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции
  • PayPal — запрет на регистрацию новых пользователей
  • Samsung pay — заблокирован в банках, попавших под санкции
  • SWIFT — 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки
  • Visa — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции
  • Western Union — прекращение работы с банками, попавшими под санкции


Список становится больше с каждым днем.


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