ASOS — не обрабатывают заказы клиентов

Apple Store — закрытие онлайн-магазина

Canon — закрытие онлайн-магазина

Dell — приостановка продаж устройств

IKEA — остановка работы

HP — приостановка продаж устройств

H&M — приостановка продаж

LEGO — прекращение поставок

Nike — закрытие онлайн-магазина

BBCOne — отзыв лицензии на телепродукцию

Cannes Festival — отказ принимать делегацию

MEGOGO — прекращение работы

Netflix — остановка работы над российскими проектами

Paramount — отмена выхода фильмов в прокат

Sony — отмена выхода фильмов в прокат

Spotify — закрытие офиса

Warner Bros — отмена выхода фильмов в прокат

Walt Disney Company — отмена выхода фильмов в прокат

Cinema 4D — отмена лицензий

Jooble — прекращение работы

Nintendo eShop — не проходит оплата в рублях

Paysera — прекращение работы

PlayStation Store — не проходит оплата в рублях

Steam — не проходит оплата в рублях

Airbus — приостановка продаж и технического обслуживания

BMW — закрытие заводов и отмена поставок

Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания

Ford — остановка бизнеса

General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта

Harley Davidson — прекращение поставок

Honda — прекращение поставок

Hyundai — остановка производства

Jaguar Land Rover — прекращение поставок

Mazda — прекращение поставок

Mercedes-Benz — остановка производства и поставок

Porsche — прекращение поставок

Renault — остановка производства

Scania — остановка бизнеса

Toyota — остановка производства и поставок

Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen)— прекращение поставок

Volvo Cars — остановка бизнеса

American Express — остановка работы

Apple Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции

Google Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции

MasterCard — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции

PayPal — запрет на регистрацию новых пользователей

Samsung pay — заблокирован в банках, попавших под санкции

SWIFT — 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки

Visa — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции

Western Union — прекращение работы с банками, попавшими под санкции







В связи с событиями на Украине, Россия попала под ряд санкций со стороны США. Некоторые бренды присоединились к ограничениям добровольно. Знак солидарности или вынужденная мера — это уже не имеет особого значения. Здесь собран список зарубежных организаций которые приостановились или работают с перебоями, в России.Список становится больше с каждым днем.