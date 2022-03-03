В связи с событиями на Украине, Россия попала под ряд санкций со стороны США. Некоторые бренды присоединились к ограничениям добровольно. Знак солидарности или вынужденная мера — это уже не имеет особого значения. Здесь собран список зарубежных организаций которые приостановились или работают с перебоями, в России.
Товары
- ASOS — не обрабатывают заказы клиентов
- Apple Store — закрытие онлайн-магазина
- Canon — закрытие онлайн-магазина
- Dell — приостановка продаж устройств
- IKEA — остановка работы
- HP — приостановка продаж устройств
- H&M — приостановка продаж
- LEGO — прекращение поставок
- Nike — закрытие онлайн-магазина
Досуг
- BBCOne — отзыв лицензии на телепродукцию
- Cannes Festival — отказ принимать делегацию
- MEGOGO — прекращение работы
- Netflix — остановка работы над российскими проектами
- Paramount — отмена выхода фильмов в прокат
- Sony — отмена выхода фильмов в прокат
- Spotify — закрытие офиса
- Warner Bros — отмена выхода фильмов в прокат
- Walt Disney Company — отмена выхода фильмов в прокат
Сервисы
- Cinema 4D — отмена лицензий
- Jooble — прекращение работы
- Nintendo eShop — не проходит оплата в рублях
- Paysera — прекращение работы
- PlayStation Store — не проходит оплата в рублях
- Steam — не проходит оплата в рублях
Автомобили и самолеты
- Airbus — приостановка продаж и технического обслуживания
- BMW — закрытие заводов и отмена поставок
- Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания
- Ford — остановка бизнеса
- General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта
- Harley Davidson — прекращение поставок
- Honda — прекращение поставок
- Hyundai — остановка производства
- Jaguar Land Rover — прекращение поставок
- Mazda — прекращение поставок
- Mercedes-Benz — остановка производства и поставок
- Porsche — прекращение поставок
- Renault — остановка производства
- Scania — остановка бизнеса
- Toyota — остановка производства и поставок
- Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen)— прекращение поставок
- Volvo Cars — остановка бизнеса
Платежные системы
- American Express — остановка работы
- Apple Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции
- Google Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции
- MasterCard — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции
- PayPal — запрет на регистрацию новых пользователей
- Samsung pay — заблокирован в банках, попавших под санкции
- SWIFT — 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки
- Visa — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции
- Western Union — прекращение работы с банками, попавшими под санкции
Список становится больше с каждым днем.
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По поводу вашего идиота, у меня достаточный запас слов в этом направлении, прежде чем написать надо немного подумать…
Специально написал для таких как вы — это моё мнение.