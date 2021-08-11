Правительство России утвердило список российских приложений, которые производители будут обязаны предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и телевизоры с поддержкой Smart TV с 1 января 2022 года.
Список приложений для смартфонов и планшетов не изменился, а на Smart TV нужно будет устанавливать OK Video. Кроме того, теперь требования о предустановке распространяются на компьютеры не только с Windows, но и macOS - на них необходимо ставить «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
На смартфоны и планшеты с Android, iOS и iPadOS необходимо предустанавливать:
- Яндекс.Браузер
- Поисковик «Яндекс»
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- Новости Mail.ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay (только Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru
На компьютеры и ноутбуки с Windows и macOS необходимо предустанавливать:
- МойОфис Стандартный. Домашняя версия
На телевизоры с функций Smart TV необходимо предустанавливать:
- Поисковик «Яндекс»
- Wink
- ivi
- Первый
- КиноПоиск
- Okko
- More.tv
- Premier
- Смотрим
- НТВ
- Start
- OK Video
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Лично меня устроил бы вариант «чистой» оси.