Приложения

Правительство России утвердило список российских приложений, которые производители будут обязаны предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и телевизоры с поддержкой Smart TV с 1 января 2022 года.

Список приложений для смартфонов и планшетов не изменился, а на Smart TV нужно будет устанавливать OK Video. Кроме того, теперь требования о предустановке распространяются на компьютеры не только с Windows, но и macOS - на них необходимо ставить «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

На смартфоны и планшеты с Android, iOS и iPadOS необходимо предустанавливать:

  • Яндекс.Браузер
  • Поисковик «Яндекс»
  • Яндекс.Карты
  • Яндекс.Диск
  • Почта Mail.ru
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • Новости Mail.ru
  • OK Live
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • MirPay (только Android)
  • Госуслуги
  • МойОфис Документы
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • Applist.ru

На компьютеры и ноутбуки с Windows и macOS необходимо предустанавливать:

  • МойОфис Стандартный. Домашняя версия

На телевизоры с функций Smart TV необходимо предустанавливать:

  • Поисковик «Яндекс»
  • Wink
  • ivi
  • Первый
  • КиноПоиск
  • Okko
  • More.tv
  • Premier
  • Смотрим
  • НТВ
  • Start
  • OK Video


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