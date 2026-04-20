Список российских приложений и сервисов, которые не открываются со включенным VPN

Уже вторую неделю пользователи замечают, как многие российские сервисы, сайты и приложения не работают или даже не открываются через VPN. По неподтвержденным данным, это происходит по поручению Минцифры в адрес крупных отечественных онлайн-ресурсов. Вот список таких приложений и сайтов, которые заметили пользователи — собрать его помогли в Rozetked:
Госсайты
- «Госуслуги»
- Официальный интернет-портал правовой информации
- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Соцсети и стриминги
- «Яндекс Музыка»
- «Кинопоиск»
- «ВКонтакте»
- Max
- «VK Видео»
- RuStore
- «Одноклассники»
- Rutube
- Wink
- «Литрес»
Маркетплейсы
- Ozon
- Wildberries
- «Авито»
- «Циан»
- Lamoda
- «Яндекс Лавка»
- «Самокат»
- «МегаМаркет»
- «Лента»
- «ВкусВилл»
- «Магнит Маркет»
- «Детский мир»
Банки и операторы
- «Т-Банк»
- «СберБанк Онлайн»
- «ВТБ Онлайн»
- «Альфа-Банк»
- «Яндекс Пэй»
- «Мой МТС»
Прочее
- «Яндекс Карты»
- «Яндекс Браузер»
- «Яндекс Погода»
- «2ГИС»
- «РЖД Пассажирам»
- Aviasales
- HeadHunter.
Какой-то из этих сайтов у вас работает в любом режиме? Или же вы нашли нерабочий ресурс, который отсутствует в списке? Поделитесь в комментариях!