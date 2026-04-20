Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Список российских приложений и сервисов, которые не открываются со включенным VPN

Олег


Уже вторую неделю пользователи замечают, как многие российские сервисы, сайты и приложения не работают или даже не открываются через VPN. По неподтвержденным данным, это происходит по поручению Минцифры в адрес крупных отечественных онлайн-ресурсов. Вот список таких приложений и сайтов, которые заметили пользователи — собрать его помогли в Rozetked: 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Госсайты
  • «Госуслуги»
  • Официальный интернет-портал правовой информации
  • Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Соцсети и стриминги
  • «Яндекс Музыка»
  • «Кинопоиск»
  • «ВКонтакте»
  • Max
  • «VK Видео»
  • RuStore
  • «Одноклассники»
  • Rutube
  • Wink
  • «Литрес»

Маркетплейсы
  • Ozon
  • Wildberries
  • «Авито»
  • «Циан»
  • Lamoda
  • «Яндекс Лавка»
  • «Самокат»
  • «МегаМаркет»
  • «Лента»
  • «ВкусВилл»
  • «Магнит Маркет»
  • «Детский мир»

Банки и операторы
  • «Т-Банк»
  • «СберБанк Онлайн»
  • «ВТБ Онлайн»
  • «Альфа-Банк»
  • «Яндекс Пэй»
  • «Мой МТС»

Прочее
  • «Яндекс Карты»
  • «Яндекс Браузер»
  • «Яндекс Погода»
  • «2ГИС»
  • «РЖД Пассажирам»
  • Aviasales
  • HeadHunter. 


Какой-то из этих сайтов у вас работает в любом режиме? Или же вы нашли нерабочий ресурс, который отсутствует в списке? Поделитесь в комментариях!
-1
Источник:
Rozetked
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Найден новый способ борьбы с VPN — а заодно и с зарубежными сайтами
В Госдуме потребовали от Минцифры объяснить борьбу с VPN
Мобильные операторы пишут клиентам о вреде VPN, а OZON и Яндекс стали вовсе отключаться

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными
Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (3)

kardigan
+4415
kardigan
Креативненький подход🤣
Сегодня в 10:48
#
kardigan
+4415
kardigan
Всё работает -впн на телефоне нет, только на компе
Сегодня в 10:50
#
+96
slam
Заметил другую тенденцию. Пользуюсь несколькими сервисами. В случае работы через Hiddify, то практически всё работает. Через Дядю Ваню бОльшая часть приложений из вашего списка блокируется.
час назад в 13:06
#

