Список российских приложений и сервисов, которые не открываются со включенным VPN

Уже вторую неделю пользователи замечают, как многие российские сервисы, сайты и приложения не работают или даже не открываются через VPN. По неподтвержденным данным, это происходит по поручению Минцифры в адрес крупных отечественных онлайн-ресурсов. Вот список таких приложений и сайтов, которые заметили пользователи — собрать его помогли в Rozetked:

«Госуслуги»

Официальный интернет-портал правовой информации

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

«Яндекс Музыка»

«Кинопоиск»

«ВКонтакте»

Max

«VK Видео»

RuStore

«Одноклассники»

Rutube

Wink

«Литрес»

Ozon

Wildberries

«Авито»

«Циан»

Lamoda

«Яндекс Лавка»

«Самокат»

«МегаМаркет»

«Лента»

«ВкусВилл»

«Магнит Маркет»

«Детский мир»

«Т-Банк»

«СберБанк Онлайн»

«ВТБ Онлайн»

«Альфа-Банк»

«Яндекс Пэй»

«Мой МТС»

«Яндекс Карты»

«Яндекс Браузер»

«Яндекс Погода»

«2ГИС»

«РЖД Пассажирам»

Aviasales

HeadHunter.

Какой-то из этих сайтов у вас работает в любом режиме? Или же вы нашли нерабочий ресурс, который отсутствует в списке? Поделитесь в комментариях!